Hin­weis der DB Netz AG:

Die DB Netz betei­ligt sich in die­sem Jahr mit vie­len Ange­bo­ten am Tag der Schie­ne, der im Rah­men der euro­päi­schen Woche der Mobi­li­tät vom 15.–17.09.2023, bun­des­weit statt­fin­det. Auch das Bahn­pro­jekt VDE 8.1 öff­net zu die­sem Anlass sei­ne Türen, bzw. sei­ne Bau­stel­le. Dazu bie­ten wir am 15.09.2023 von 13 bis 17 Uhr eine Bau­stel­len­ex­kur­si­on an. Vor Ort zei­gen wir den aktu­el­len Stand des Bau­pro­jekts und ste­hen rund um das Groß­pro­jekt und den Bahn­bau im All­ge­mei­nen Rede und Antwort.

Schwer­punkt des Bau­stel­len­be­suchs wird die Strecke zwi­schen Alten­dorf, Hirschaid und Strul­len­dorf. Gera­de in die­sem Bereich haben die Anwoh­nen­den der­zeit ver­mut­lich vie­le Fra­gen. Daher wol­len wir den Tag der Schie­ne als Gele­gen­heit anbie­ten, unser Pro­jekt haut-nah ken­nen­zu­ler­nen sowie Fra­gen im direk­ten Gespräch loszuwerden.

Treff­punkt zur Ver­an­stal­tung ist der DB-Info­con­tai­ner in Hirschaid. Dort wer­den wir zunächst über das Pro­jekt infor­mie­ren. Im Anschluss fah­ren wir mit einem Bus an ver­schie­de­ne Punk­te ent­lang des Bau­pro­jekts. Not­wen­di­ge Sicher­heits­aus­rü­stung, wie Warn­we­ste und Helm, wird gestellt, festes Schuh­werk ist für Teil­neh­men­de zwin­gend erfor­der­lich und muss selbst mit­ge­bracht wer­den. Auch Kin­der kön­nen teil­neh­men. Die­se soll­ten aller­dings min­de­stens 6 Jah­re alt sein.

Die Teil­nah­me ist selbst­ver­ständ­lich kosten­los. Eine Anmel­dung aller Teil­neh­men­den unter info@​bahnausbau-​nuernberg-​bamberg.​de ist zwin­gend erfor­der­lich. Anmel­de­frist ist der 08.09.2023. Die Anzahl der Teil­neh­men­den ist begrenzt.

www​.bahn​aus​bau​-nuern​berg​-bam​berg​.de