Die Sel­ber Wöl­fe prä­sen­tie­ren sich an die­sem Wochen­en­de erst­ma­lig zu zwei Test­spie­len in der hei­mi­schen NETZSCH- Arena

Die Sel­ber Wöl­fe bie­gen lang­sam auf die Ziel­ge­ra­de ihrer Sai­son­vor­be­rei­tung ein. Am Wochen­en­de ste­hen die letz­ten bei­den Test­spie­le – erst­mals vor hei­mi­schem Publi­kum an. Am Frei­tag um 19:30 Uhr gastie­ren die Mos­ki­tos Essen ehe am Sonn­tag um 18:30 die Saa­le Bulls Hal­le ihre Visi­ten­kar­te in der NETZSCH-Are­na abgeben.

Form­kur­ve

Im Rah­men des Nie­mei­er-Haus­tech­nik-Cups in Deg­gen­dorf haben die Sel­ber Wöl­fe gegen die Gast­ge­ber als auch die Heil­bron­ner Fal­ken zumin­dest zeit­wei­se ihr Spiel­freu­de auf­blit­zen las­sen. Frei­lich gibt es auch noch aus­rei­chend Ver­bes­se­rungs­po­ten­zi­al, doch dafür ist die Vor­be­rei­tung ja auch da. Auf jeden Fall dürf­te sich die erfolg­rei­che Titel­ver­tei­di­gung am letz­ten Wochen­en­de in Nie­der­bay­ern auch wei­ter posi­tiv auf die sowie­so schon gute Stim­mung im Wolfs­ru­del aus­ge­wirkt haben. Auch wenn sich die Cracks den Sai­son­be­ginn schon sehn­lich herbeiwünschen.

Die Geg­ner

Zam Frei­tag bekommt es das Rudel von Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler mit dem ESC Wohn­bau Mos­ki­tos Essen aus der Ober­li­ga Nord zu tun. Schö­ne Sze­nen spiel­ten sich hier schon nach dem Hin­spiel im Ruhr­ge­biet ab, als sich bei­de Teams mit einer gemein­sa­men La-Ola-Wel­le von den Zuschau­ern, die eine lang­jäh­ri­ge Fan-Freund­schaft ver­bin­det, ver­ab­schie­de­ten. Eine über­aus freund­li­che und fried­fer­ti­ge Atmo­sphä­re ist somit auch am Frei­tag auf den Rän­gen zu erwar­ten. Auf dem Eis hin­ge­gen darf durch­aus im sport­lich fai­ren Rah­men um den Sieg gekämpft wer­den. Das Hin­spiel vor drei Wochen ging mit 3:2 an die Wölfe.

Ein Stück stär­ker ein­zu­schät­zen ist der Sonn­tags­geg­ner. Zwar sind die Saa­le Bulls Hal­le eben­falls in der Ober­li­ga Nord ange­sie­delt, doch schie­len die Saal­e­städ­ter schon stark auf die obe­ren Tabel­len­rän­ge und sind zumin­dest zum erwei­ter­ten Kreis der Auf­stiegs­aspi­ran­ten zu zäh­len. Im Kader der Hal­len­ser fin­den sich mit Patrick Schmid, Den­nis Schütt, Nick Wal­ters und Leon Fern eini­ge in Selb alt­be­kann­te Gesich­ter wie­der. Ein wei­te­rer Aspekt, der die­ses Test­spiel gleich noch ein Stück attrak­ti­ver macht.

Lin­e­up

Vor­aus­sicht­lich wird am Wochen­en­de das kom­plet­te Wolfs­ru­del ein­satz­be­reit sein, so dass wie­der flei­ßig aus­pro­biert und durch­ge­wech­selt wer­den kann.

Jero­en Plau­schin blickt voraus

Wöl­fe Neu­zu­gang Jero­en Plau­schin hat sich nach eige­ner Aus­sa­ge gut in Selb ein­ge­lebt, auch wenn er noch nicht viel von der Stadt gese­hen hat. „Die Sai­son­vor­be­rei­tung läuft bis­her ganz gut. Natür­lich sind wir noch ganz am Anfang, aber man merkt jeden Tag, dass es bes­ser wird. Ich bin schon gespannt auf die Sai­son.“ So ein Tur­nier­sieg wie am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de macht in der Vor­be­rei­tung Spaß, aber Jero­en weiß die­sen klei­nen Erfolg auch rich­tig ein­zu­ord­nen: „Gewin­nen macht natür­lich mehr Spaß als Ver­lie­ren. Die­sen klei­nen Pokal mit nach Hau­se genom­men zu haben, war schon cool. Aber am Ende des Tages reden wir hier von der Vor­be­rei­tung und das eigent­li­che Ziel liegt noch ein Stück weit ent­fernt.“ Der 21-jäh­ri­ge Ver­tei­di­ger freut sich nun auf die Auf­ga­ben am Wochen­en­de, vor allem natür­lich auf die Par­tie gegen sei­nen letzt­jäh­ri­gen Club: „Ich wür­de mich jetzt zwar nicht als Ober­li­ga-Nord-Exper­ten bezeich­nen, aber Essen hat sich mei­ner Mei­nung nach schon noch­mal ver­bes­sert im Ver­gleich zur ver­gan­ge­nen Sai­son. Das haben sie uns bei unse­rem ersten Vor­be­rei­tungs­spiel bereits gezeigt. Ich den­ke, dass das am Frei­tag sicher ein anspruchs­vol­les Spiel wird. Auf Sonn­tag und damit das letz­te Vor­be­rei­tungs­spiel gegen die Saa­le Bulls Hal­le, freue ich mich natür­lich sehr. Schon cool, gegen sei­nen ehe­ma­li­gen Ver­ein zu spie­len. Sie haben für die­se Sai­son wei­te­re gute Jungs ver­pflich­ten kön­nen. Das wird sicher eine sehr schö­ne, span­nen­de Partie.“

Ein­ge­schränk­te Park­mög­lich­kei­ten auf­grund des Festi­val Mediaval

Auf­grund des am Wochen­en­de statt­fin­den­den Festi­val Media­val wrden die Park­plät­ze im Wald hin­ter der NETZSCH-Are­na stark durch Wohn­mo­bi­le belegt sein. Wir bit­ten hier­für um Ver­ständ­nis! Alter­na­ti­ve Park­mög­lich­kei­ten befin­den sich zum Bei­spiel im Schulzentrum.

Tickets/​Liveübertragung

Für bei­de Par­tien sind Ein­zel­kar­ten als auch ver­gün­stig­te Kom­bi-Tickets im Online-Vor­ver­kauf erhält­lich. Die Abend­kas­sen wer­den eben­falls öff­nen, aller­dings sind hier aus­schließ­lich Tages­kar­ten erhält­lich. In den Sai­son­kar­ten (die übri­gens wei­ter­hin gebucht wer­den kön­nen) sind bei­de Spie­le inklu­diert. Hier geht es zum Ticket­por­tal: https://​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts