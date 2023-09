Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus dem Verkehrsgeschehen

Heu­te Nacht gegen 02:00 h befuhr ein 19-jäh­ri­ger Stu­dent aus dem öst­li­chen Land­kreis mit sei­nem Pkw die Wein­stra­ße. Auf Höhe der Zufahrt zur B 4 woll­te er nach rechts in die Ein­fahrt ein­bie­gen und kam auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit nach links von der Fahr­bahn ab und über­fuhr dabei im Ein­mün­dungs­be­reich die Ver­kehrs­in­sel und ein Ver­kehrs­zei­chen. Hier­durch wur­de das Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­cher stark beschä­digt; unter ande­rem die Motor­hau­be ein­ge­dellt und die Ölwan­ne auf­ge­ris­sen. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von über 5.000 €. Ver­letzt wur­de der 19- Jäh­ri­ge durch den Unfall nicht.

Zwei Mäd­chen als Laden­die­bin­nen ertappt

Gestern Abend wur­den zwei Mäd­chen im Alter von 14 und 15 Jah­ren aus dem west­li­chen Land­kreis kurz vor Geschäfts­schluss in einem Dro­ge­rie­markt in der Innen­stadt beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln ertappt. Die 14-jäh­ri­ge hat­te hier­bei Waren im Wert von 60 € ent­wen­det. Anschlie­ßend wur­den die bei­den Mäd­chen der Erlan­ger Poli­zei über­ge­ben. Die ein­ge­setz­ten Beam­ten nah­men die Ermitt­lun­gen auf und ent­deck­ten noch wei­te­res Die­bes­gut aus umlie­gen­den Geschäf­ten. Ins­ge­samt stah­len die bei­den Mäd­chen in fünf fäl­len in Dro­ge­rie- und Par­füm­ge­schäf­ten in der Innen­stadt. Der Waren­wert wird auf ca. 200 € beziffert.

Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen wur­den die bei­den Mäd­chen ihren Eltern über­ge­ben. Gegen bei­de wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Eier­au­to­mat aufgebrochen

Vesten­bergs­greuth: Am 07.09.2023 muss­te der Betrei­ber eines Eier­au­to­ma­ten in Diepers­dorf fest­stel­len, dass der Auto­mat auf­ge­bro­chen und das Geld dar­aus ent­wen­det wur­de. Der Sach­scha­den und der Die­bes­scha­den lie­gen im vier­stel­li­gen Bereich. Zeu­gen, die die Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Mut­wil­li­ge Sachbeschädigungen

Höch­stadt: Bereits vom Mon­tag auf Diens­tag – 04./05.09.23 – lie­ßen bis­lang unbe­kann­te Täter ihre Aggres­sio­nen an Sitz­bän­ken im Engel­gar­ten aus. Die Bän­ke wur­den aus der Ver­an­ke­rung geris­sen und beschä­digt. In der glei­chen Zeit wur­de am, in der Nähe befind­li­chen, Kom­mu­nen­brau­haus das öffent­li­che WC mit poli­zei­feind­li­chen TAGs besprüht und die Toi­let­ten­pa­pier­hal­te­rung her­aus­ge­ris­sen. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den/​die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.