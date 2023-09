Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Fahr­rad­stür­ze im Cobur­ger Stadtgebiet

COBURG. Zu zwei Ein­sät­zen wegen gestürz­ten Rad­fah­rern fuh­ren Cobur­ger Poli­zei­strei­fen am spä­ten Don­ners­tag­abend im Stadt­ge­biet. Die Stür­ze ver­lie­fen in bei­den Fäl­len glimpflich.

Um 21:40 Uhr stürz­te ein 57-Jäh­ri­ger Cobur­ger mit sei­nem Fahr­rad in der Stra­ße „Zin­ken­wehr“. Bei der Auf­nah­me des Ver­kehrs­un­falls fiel den Beam­ten beim nur leicht­ver­letz­ten Rad­fah­rer auf, dass die­ser deut­lich unter Alko­hol­ein­fluss stand. Aus die­sem Grund ord­ne­ten die Poli­zi­sten eine Blut­ent­nah­me an. Auf­grund der star­ken Alko­ho­li­sie­rung war der Rad­fah­rer vor Ort nicht mehr fähig einen Alko-Test durch­zu­füh­ren. Nach Been­di­gung der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me und der wei­te­ren poli­zei­li­chen Maß­nah­men, nah­men die Beam­ten den Mann zur Aus­nüch­te­rung in Gewahrsam.

Um 22:15 Uhr stürz­te ein 33-Jäh­ri­ger aus Weit­rams­dorf mit sei­nem E‑Bike im Stadt­teil Neuses.

Beim Befah­ren der Fal­ken­egg­stra­ße berg­ab­wärts, kam der Mann aus dem Land­kreis Coburg ins Strau­cheln und stürz­te auf die Stra­ße. Der Ret­tungs­dienst brach­te den Mann mit meh­re­ren Prel­lun­gen und Schürf­wun­den ins Cobur­ger Kli­ni­kum. Durch den Sturz wur­de das hoch­wer­ti­ge E‑Bike des Man­nes schwer beschä­digt, der Sach­scha­den liegt bei min­de­stens 5.000 €.

In bei­den Fäl­len nah­men die Cobur­ger Poli­zi­sten jeweils einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

Alko­hol- und Dro­gen­fahr­ten im Stadtgebiet

Bei der Kon­trol­le eines 52-Jäh­ri­gen der mit sei­nem Klein­trans­por­ter am Don­ners­tag im Cobur­ger Stadt­teil Ket­schen­dorf unter­wegs war, bemerk­ten die Beam­ten um 14 Uhr sofort die Alko­hol­be­ein­flus­sung des Fah­rers. Ein Alko-Test ergab vor Ort einen Wert von 1,0 Promille.

Bei der Kon­trol­le eines 33-Jäh­ri­gen mit sei­nem E‑Scooter um 19:45 Uhr in der Luther­stra­ße stand der Mann unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Auf­grund des Ver­dachts einer Dro­gen­fahrt ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum an. Sowohl beim Trans­por­ter-Fah­rer als auch beim E‑S­coo­ter-Fah­rer folg­te eine Unter­bin­dung der Weiterfahrt.

Zudem ermit­teln die Beam­ten in bei­den Fäl­len wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Geor­gi­scher Auto­fah­rer fährt mit total gefälsch­tem Führerschein

BAD RODACH, LKR. COBURG. Wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ermit­teln Cobur­ger Poli­zi­sten gegen einen 40-Jäh­ri­gen Opel-Fah­rer aus Geor­gi­en. Die­ser hän­dig­te den Beam­ten einen gefälsch­ten Füh­rer­schein aus dem Geburts­staat des Man­nes aus.

Die Poli­zi­sten erkann­ten bei der Kon­trol­le am Don­ners­tag um 7.20 Uhr in der Cobur­ger Stra­ße, das angeb­li­che geor­gi­sche Füh­rer­schein­do­ku­ment sofort als Total­fäl­schung. Die Über­prü­fung des Doku­ments durch einen Poli­zei­be­am­ten, der auf die Erken­nung von gefälsch­ten Doku­men­ten beson­ders geschult ist ergab, dass es sich defi­ni­tiv um ein gefälsch­tes Doku­ment han­del­te. Bei einer Befra­gung des 40-Jäh­ri­gen räum­te die­ser auch ein, dass er den Füh­rer­schein für einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trag in Geor­gi­en gekauft hat­te. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Coburg ord­ne­te die­se eine Sicher­heits­lei­stung zur Siche­rung des Straf­ver­fah­rens im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich an. Gegen den 40-Jäh­ri­gen ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis sowie Urkundenfälschung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Müll ille­gal entsorgt

Mark­tro­dach: In der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de im Indu­strie­ge­biet „Im Gries“ eine ille­ga­le Müll­ab­la­ge­rung ent­deckt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­ur­sa­cher hat­te diver­se Kar­to­na­gen, wel­che mit Sty­ro­por gefüllt waren, abge­la­gert. Die Poli­zei Kro­nach führt Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Beim Laden­dieb­stahl erwischt

Kro­nach: Eine amts­be­kann­te Frau aus Mark­tro­dach wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag beim Laden­dieb­stahl erwischt. Die 40-jäh­ri­ge Beschul­dig­te hat­te in einem Super­markt in der Indu­strie­stra­ße eine Packung Ziga­ril­los und eine Lau­gen­bre­zel im Gesamt­wert von 8,- Euro ent­wen­det und wur­de dar­auf­hin ange­spro­chen. Da die Dame auch noch Haus­ver­bot in dem Geschäft hat­te, wird sie sich wegen Laden­dieb­stahls und Haus­frie­dens­bruch straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ver­kehrs­zei­chen angefahren

KULM­BACH. Im Zeit­raum von Diens­tag, 18 Uhr, bis Mitt­woch, 13 Uhr, fuhr ein Unbe­kann­ter gegen ein Ver­kehrs­zei­chen und flüch­te­te von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ver­ur­sach­ten Scha­den zu kümmern.

Der Spu­ren­la­ge nach war der Unfall­ver­ur­sa­cher auf der Theo­dor-Heuss-Allee in Rich­tung Burg­haig unter­wegs. An der Auf­fahrt zur Bun­des­stra­ße 289 nach Main­leus ver­pass­te der bis­lang Unbe­kann­te die vor­ge­se­he­ne Ein­mün­dung, fuhr über die dor­ti­ge Ver­kehrs­in­sel und beschä­dig­te das dar­auf ange­brach­te Ver­kehrs­zei­chen. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 300 Euro. Ohne sich um den Ver­kehrs­un­fall zu küm­mern, setz­te der Fahr­zeug­füh­rer sei­ne Fahrt fort.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen oder des­sen Fahr­zeug geben kön­nen, wen­den sich bit­ter unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulmbach.