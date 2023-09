Tag des alko­hol­ge­schä­dig­ten Kin­des am 9.9. – Infor­ma­tio­nen und Hil­fe im Land­rats­amt Bayreuth

Am 9. Sep­tem­ber fin­det bereits seit 1999 der „Tag des alko­hol­ge­schä­dig­ten Kin­des“ statt. Welt­weit soll dabei an die Gefah­ren des Alko­hol­kon­sums wäh­rend der Schwan­ger­schaft erin­nert und für die Lebens­si­tua­ti­on von Betrof­fe­nen und deren Fami­li­en sen­si­bi­li­siert werden.

Wir alle ken­nen das: Geburts­tag, Jubi­lä­um, eine bestan­de­ne Prü­fung oder ein­fach nur ein schö­ner Urlaubs­tag – wir fin­den immer wie­der Anläs­se, um mit einem Gläs­chen Pro­sec­co oder einem Cock­tail mit­ein­an­der anzu­sto­ßen und die Beson­der­heit eines Augen­blickes zu fei­ern! Aber bit­te nicht in der Schwangerschaft!

Denn: Alko­hol ist ein Zell­gift, das die Ent­wick­lung des unge­bo­re­nen Kin­des in jeder Pha­se der Schwan­ger­schaft nega­tiv beein­flusst. Alko­hol gelangt unge­fil­tert in den kind­li­chen Kreis­lauf und wirkt in dem noch zar­ten Orga­nis­mus weit­aus stär­ker und län­ger. Die Fol­gen die­ses Ein­flus­ses sind nicht vor­her­zu­se­hen und nicht zu steu­ern. Bereits klei­ne Men­gen kön­nen Schä­den in den Orga­nen und im Ner­ven­sy­stem des Unge­bo­re­nen ver­ur­sa­chen, die nach der Geburt zunächst nicht offen­sicht­lich sind und doch gra­vie­ren­de Fol­gen für das Kind haben können.

Jedes Jahr wer­den deutsch­land­weit etwa 10.000 Kin­der mit sol­chen „Alko­hol­spek­trum-Stö­run­gen“ gebo­ren. 3.000 Kin­der zei­gen gar das Voll­bild eines „Feta­len Alko­hol­syn­droms“ und sind oft ein Leben lang auf Unter­stüt­zung angewiesen.

Der 9.9. erin­nert mit sei­nem beson­de­ren Datum an die sen­si­ble Pha­se einer Schwan­ger­schaft: 9 Mona­te lang dau­ert eine Schwan­ger­schaft und in die­sen 9 Mona­ten ist ein gänz­li­cher Ver­zicht der Schwan­ge­ren auf den Genuss von Alko­hol nötig, will sie ihr Unge­bo­re­nes die­ser unnö­ti­gen Gefähr­dung nicht aussetzen.