Der Auf­sichts­rat der RAUM­E­DIC AG, eines welt­weit füh­ren­den Anbie­ters von kunst­stoff­ba­sier­ten Pro­dukt­lö­sun­gen für die medi­zi­ni­sche und phar­ma­zeu­ti­sche Indu­strie, hat Klaus Scha­bert zum Chief Ope­ra­ting Offi­cer (COO) und Mit­glied des Vor­stan­des beru­fen. Scha­bert folgt in sei­nen Funk­tio­nen als COO und Mit­glied des Vor­stands auf Mar­tin Schen­kel, der die­se seit 2018 beklei­det hatte.

Scha­bert trat RAUM­E­DIC als erfah­re­ner Pro­duk­ti­ons-Exper­te im Febru­ar 2022 bei. Zuvor lei­te­te er als Exe­cu­ti­ve Vice Pre­si­dent Glo­bal Ope­ra­ti­ons den ope­ra­ti­ven Bereich der Kos­me­tik-Spar­te bei Faber Castell. Dabei trug er die Ver­ant­wor­tung für meh­re­re inter­na­tio­na­le Pro­duk­ti­ons­stand­or­te, an denen die Pro­duk­ti­on auch unter Ein­hal­tung von GMP-Rein­raum­stan­dards erfolg­te. Ins­ge­samt ver­fügt er über 30 Jah­re Berufs­er­fah­rung in unter­schied­li­chen Posi­tio­nen und Berei­chen der Faber Castell Grup­pe, davon mehr als 25 Jah­re in diver­sen Führungspositionen.

Ste­fan Seufer­ling, CEO und Vor­stands­vor­sit­zen­der der RAUM­E­DIC AG, hebt die Erfah­rung und Exper­ti­se des neu­en COO her­vor, die mit­un­ter aus­schlag­ge­bend für die Ernen­nung des neu­en Vor­stan­des war: „Klaus Scha­bert ver­fügt über umfang­rei­che Erfah­rung im Bereich des lei­ten­den und stra­te­gi­schen Manage­ments von meh­re­ren Wer­ken. Dar­über hin­aus zeich­net er sich durch exzel­len­te Kennt­nis­se in den Berei­chen Pro­duk­ti­ons­steue­rung, Sup­p­ly Chain Manage­ment, Logi­stik, Indu­stri­al Engi­nee­ring, Beschaf­fungs­we­sen und tech­ni­sche Ent­wick­lun­gen aus.“

Zudem, so Seufer­ling, habe Scha­bert bereits in sei­ner bis­he­ri­gen Rol­le bei RAUM­E­DIC sei­ne Fähig­kei­ten im ope­ra­ti­ven Bereich erfolg­reich unter Beweis gestellt: „Als Glo­bal Vice Pre­si­dent Ope­ra­ti­ons bei RAUM­E­DIC hat Klaus Scha­bert sei­ne Kom­pe­ten­zen effek­tiv, ziel­füh­rend und gewinn­brin­gend ein­ge­setzt. Ich bin mir sicher, dass er als Vor­stand und COO einen sehr bedeu­ten­den und spür­ba­ren Bei­trag zur posi­ti­ven Wei­ter­ent­wick­lung des Unter­neh­mens lei­sten wird.“

Über Raum­e­dic

Raum­e­dic ent­wickelt Lösun­gen für das Leben. Gemein­sam mit sei­nen Kun­den beschrei­tet das Medi­zin­tech­nik­un­ter­neh­men neue Wege, um die Dia­gno­se und The­ra­pie von Erkran­kun­gen zu ver­bes­sern. Dabei kon­zen­triert sich RAUM­E­DIC auf kunst­stoff­ba­sier­te Lösun­gen für die medi­zi­ni­sche und phar­ma­zeu­ti­sche Anwen­dung sowie auf Pro­duk­te zur inten­siv­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung. RAUM­E­DIC ist welt­weit ver­tre­ten und beschäf­tigt rund 1.200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter an fünf Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten. In den Kern­märk­ten Euro­pa und Nord­ame­ri­ka pro­du­ziert das Unter­neh­men in eige­nen Reinraum-Fertigungsstätten.