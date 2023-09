G emein­sa­me Pres­se­mit­tei­lung von Feu­er­wehr und BRK Bayreuth

Am 8.9.2023 gegen 14:20 wur­de die Inte­grier­te Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach über Not­ruf von einem Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Tele­mann­stra­ße in Bay­reuth ver­stän­digt. Alar­miert wur­den dar­auf­hin die Bay­reu­ther Feu­er­wehr und das Rote Kreuz aus Bay­reuth. Kräf­te der Stän­di­gen Wache der Bay­reu­ther Feu­er­wehr und der Abtei­lung Inne­re Stadt fuh­ren mit rund 20 Ein­satz­kräf­ten an den Brandort.

Vom Bay­reu­ther Roten Kreuz fuh­ren der Not­arzt, der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst, zwei Ret­tungs- und ein Kran­ken­trans­port­wa­gen mit ins­ge­samt zehn Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den zur Einsatzstelle.

Vor Ort stell­te sich her­aus, dass es auf einem Bal­kon zu einem Brand von dort gela­ger­ten Gegen­stän­den gekom­men war. Eine Nach­ba­rin, ein Nach­bar und des­sen Besu­cher hat­ten mit Feu­er­lö­schern aus dem Haus bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr vom Nach­bar­bal­kon und vom Bal­kon über dem Brand­herd aus ver­sucht, das Feu­er zu löschen.

Alle drei Per­so­nen wur­den anschlie­ßend durch den Not­arzt vor­sorg­lich in Ret­tungs­wä­gen unter­sucht. Sie hat­ten aber kei­ne Ver­let­zun­gen, die einen Trans­port in ein Kran­ken­haus erfor­der­lich gemacht hätten.

Die Bay­reu­ther Feu­er­wehr hat­te den Brand unter Ein­satz einer Dreh­lei­ter schnell unter Kon­trol­le. Das Mehr­fa­mi­li­en­haus wur­de anschlie­ßend belüf­tet. Bei einer vor­sorg­li­chen Absu­che des Gebäu­des fan­den sich kei­ne wei­te­ren Verletzten.