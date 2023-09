Gesund­heits­amt Bam­berg erteilt Bade­war­nung; das Bade­ver­bot am Bade­see Ebing bleibt wei­ter­hin bestehen

Das Gesund­heits­amt am Land­rats­amt Bam­berg hat am Bade­see in Bau­nach Was­ser­pro­ben zur Unter­su­chung auf Cya­no­bak­te­ri­en ent­nom­men. Eine Mit­tei­lung des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit (LGL) ergab nun, dass ver­ein­zelt Blau­al­gen nach­ge­wie­sen wurden.

Das Gesund­heits­amt Bam­berg spricht daher eine aus­drück­li­che Bade­war­nung für den Bade­see in Bau­nach aus. Ent­spre­chen­de Warn­hin­wei­sen wer­den aufgestellt.

Bade­ver­bot im Bade­see Ebing bleibt bestehen

Dar­über hin­aus bleibt das Bade­ver­bot im Bade­see Ebing bestehen. Der See weist auch bei einer erneu­ten Pro­be­ent­nah­me Blau­al­gen auf.

Wir infor­mie­ren, sobald die Was­ser­qua­li­tät das Baden wie­der mög­lich macht.