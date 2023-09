Die Land­tags- und Bezirks­wahl 2023 fin­det am 08. Okto­ber 2023 statt. Aber nicht alle haben Zeit, an die­sem Tag per­sön­lich zum Wäh­len zu gehen! Das Wahl­amt der Stadt Forch­heim macht dar­auf auf­merk­sam, dass bis 17. Sep­tem­ber 2023 die Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen für die Land­tags- und Bezirks­wahl zuge­stellt wer­den. Auf der Rück­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen ist der Antrag auf Ertei­lung eines Wahl­schei­nes für die Brief­wahl abge­druckt. Die­ser Antrag kann an das Wahl­amt gestellt werden.

Es wird jedoch aus­drück­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, dass bei Bean­tra­gung eines Wahl­schei­nes per Post­ver­sand der Antrag in einem aus­rei­chend fran­kier­ten Umschlag an das Wahl­amt abzu­sen­den ist. Alle Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­kar­ten, die zur Bean­tra­gung der Brief­wahl unfran­kiert in einen (Post-)Briefkasten ein­ge­wor­fen wer­den, wer­den von der Post auto­ma­tisch an den*die Wähler*in zur ord­nungs­ge­mä­ßen Fran­kie­rung zurück­ge­sandt. Des­halb bit­tet das Wahl­amt alle Antragsteller*innen von Wahl­schei­nen, dies zu beach­ten und ihre Sen­dun­gen zu fran­kie­ren. Außer­dem weist die Stadt Forch­heim bei die­ser Gele­gen­heit noch­mals dar­auf hin, dass der Antrag auf Zusen­dung der Brief­wahl­un­ter­la­gen für die Forch­hei­mer Wahl­be­rech­tig­ten auch über die Inter­net­sei­te der Stadt Forch­heim www​.forch​heim​.de unter dem Menü­punkt „Aktu­el­les“ oder über das „Bür­ger­ser­vice­por­tal“ online an das Wahl­amt Forch­heim gestellt wer­den kann. Alter­na­tiv kann der QR-Code – wel­cher auf der Wahl­brief­be­nach­rich­ti­gung zu fin­den ist – ein­ge­scannt wer­den. Die Wei­ter­lei­tung erfolgt direkt auf den Antrag auf Zusen­dung der Brief­wahl­un­ter­la­gen, der aus­ge­füllt und online ver­schickt wer­den kann.

Die­je­ni­gen, die für die Land­tags- und Bezirks­wahl ihre jewei­li­gen Anträ­ge auf Zusen­dung der Wahl­un­ter­la­gen lie­ber in Papier­form stel­len, wer­den gebe­ten, die­se mög­lichst per Post an das Wahl­amt zu sen­den oder dort in den ent­spre­chend gekenn­zeich­ne­ten Brief­ka­sten beim Ein­woh­ner­mel­de­amt ein­zu­wer­fen und nicht per­sön­lich im Wahl­amt vor­zu­spre­chen – bei einer per­sön­li­chen Bean­tra­gung bzw. Abho­lung der Unter­la­gen im Wahl­amt muss mit einer län­ge­ren War­te­zeit gerech­net wer­den! Voll­stän­dig aus­ge­füll­te und unter­schrie­be­ne Brief­wahl­an­trä­ge wer­den am glei­chen, spä­te­stens jedoch am näch­sten Arbeits­tag bear­bei­tet und die Wahl­un­ter­la­gen dann per Post an die ange­ge­be­ne Anschrift ver­sandt. Brief­wahl­un­ter­la­gen recht­zei­tig anfor­dern und dann recht­zei­tig die (roten) Wahl­brie­fe an das Wahl­amt zurücksenden!

Das städ­ti­sche Wahl­amt bit­tet bei der Bean­tra­gung von Brief­wahl­un­ter­la­gen per Post für die anste­hen­de Land­tags- und Bezirks­wahl dar­auf zu ach­ten, dass die Anträ­ge recht­zei­tig an das Wahl­amt abge­sandt wer­den. Von dem Tage des Antrags­ein­gan­ges im Wahl­amt bis zum Tage der Zustel­lung der Brief­wahl­un­ter­la­gen durch die Post an die jewei­li­gen Antrag­stel­len­den muss mit bis zu vier Arbeits­ta­gen gerech­net wer­den (und anschlie­ßend müs­sen die Brief­wahl­un­ter­la­gen ja auch noch an das Wahl­amt zurück­ge­sandt wer­den)! Außer­dem bit­tet das Wahl­amt alle Briefwähler*innen auch dar­auf zu ach­ten, dass die an das Wahl­amt zurück­zu­sen­den­den (roten) Wahl­brie­fe recht­zei­tig zur Post gege­ben wer­den (die­se Wahl­brie­fe brau­chen bei einer Ver­sen­dung inner­halb Deutsch­lands nicht fran­kiert zu werden).

Wahl­brie­fe, die am Wahl­ta­ge nach 18.00 Uhr beim Wahl­amt ein­ge­hen, kön­nen nicht mehr berück­sich­tigt wer­den! Briefwähler*innen sol­len des­halb den Wahl­brief aller­spä­te­stens am zwei­ten Werk­tag vor der Wahl abschicken.

Wich­ti­ger Hin­weis: Bei Ein­wurf eines Wahl­brie­fes in einen Brief­ka­sten am Frei­tag vor der Wahl dar­auf ach­ten, dass die­ser an die­sem Tage auch noch geleert wird. Wird der Wahl­brief nach der letz­ten Lee­rung am Frei­tag in einen Brief­ka­sten ein­ge­wor­fen, erreicht die­ser die Wahl­be­hör­de erst am Mon­tag und kann dann auch nicht mehr berück­sich­tigt und gewer­tet wer­den. Selbst­ver­ständ­lich kön­nen Wahl­brie­fe der Stadt Forch­heim bis zum Wahl­sonn­tag um 18.00 Uhr auch per­sön­lich im Wahl­amt (= Ein­woh­ner­mel­de­amt) in der Satt­ler­tor­stra­ße 5 abge­ge­ben wer­den oder in den (dun­kel­brau­nen) städ­ti­schen Brief­ka­sten direkt vor dem Ein­woh­ner­mel­de­amt ein­ge­wor­fen wer­den. Um ent­spre­chen­de Beach­tung der genann­ten Hin­wei­se wird gebeten.