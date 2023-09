Schwim­men, plan­schen und ent­span­nen: Petrus meint es gut in der letz­ten Woche der Som­mer­fe­ri­en und dreht am Tem­pe­ra­tur­reg­ler: Also noch ein­mal ab ins erfri­schen­de Nass des Forch­hei­mer Königs­bads! Denn mit Beginn des neu­en Schul­jah­res wer­den vom Mon­tag, 11.9. bis ein­schließ­lich Sams­tag, 23.9.2023 die jähr­lich vor­ge­schrie­be­nen War­tungs- und Prü­fungs­ar­bei­ten im Königs­bad Forch­heim durch­ge­führt. Aus die­sem Grund müs­sen das Königs­bad und auch die Sau­na geschlos­sen bleiben.

Bereits am Sonn­tag, 24.9.2023 kann wie­der zu den bekann­ten Öff­nungs­zei­ten geschwom­men und sau­niert wer­den. Wei­te­re Infos ent­neh­men Sie bit­te der Königs­bad-Home­page unter www.koenigsbad- forch​heim​.de oder rufen Sie uns an unter Tele­fon 09191 3415660 (Kas­se Königsbad).