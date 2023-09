Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Jugend­li­che beschä­di­gen Fen­ster­schei­be und flüchten

COBURG. Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 500 Euro ver­ur­sach­ten zwei unbe­kann­te männ­li­che Jugend­li­che am Ver­wal­tungs­ge­bäu­de des Cobur­ger Kli­ni­kums im Gustav-Hirschfeld-Ring.

Ein 40-Jäh­ri­ger, der auf dem Gelän­de zuge­gen war, über­rasch­te die bei­den Jugend­li­chen im Alter von etwa 16 Jah­ren, wie die­se gera­de gegen die Fen­ster­schei­be im Erd­ge­schoss des im Umbau befind­li­chen Gebäu­des tra­ten. Die­se beschä­dig­ten dadurch die Ver­rie­ge­lung des Fen­sters im Fen­ster­rah­men. Der 40-Jäh­ri­ge ver­such­te die bei­den Jugend­li­chen am Tat­ort fest­zu­hal­ten. Hier­bei ent­riss ihm einer der bei­den das Geschäfts­han­dy und warf es auf den Boden. Offen­sicht­lich ver­such­te er dadurch die Ver­stän­di­gung der Poli­zei zu verhindern.

Einer der Jugend­li­chen flüch­te­te mit einem schwar­zen Moun­tain­bike, der ande­re ließ sein Fahr­rad zurück und flüch­te­te zu Fuß. Bei der Über­prü­fung des Fahr­rads stell­te sich her­aus, dass die­ses vor 3 Wochen von der Wohn­adres­se eines 56-Jäh­ri­gen in Coburg ent­wen­det wur­de. Die Beam­ten ermit­teln nun gegen Unbe­kannt wegen Sach­be­schä­di­gung sowie Dieb­stahl eines Fahr­ra­des. Nach Abschluss der erfor­der­li­chen Sach­be­ar­bei­tung vor Ort hän­dig­ten die Beam­ten das gestoh­le­ne Rad dem Eigen­tü­mer wie­der aus.

Hand­ta­sche aus ver­schlos­se­nem Auto entwendet

COBURG. Durch das Ein­schla­gen der hin­te­ren Sei­ten­schei­be der Fah­rer­sei­te eines VW ver­schaff­te sich am Mitt­woch­nach­mit­tag ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­auf­bre­cher Zugriff auf den Inhalt des Fahr­zeugs. Aus dem Fahr­zeug­inne­ren ent­wen­de­te der Dieb eine Handtasche.

In der Zeit von Mitt­woch 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr park­te eine 70-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin ihren VW auf dem Fried­hofs­park­platz am Hin­te­ren Glocken­berg. In die­sem Zeit­raum ent­wen­de­te der Unbe­kann­te die Tasche aus dem ver­schlos­se­nen Fahr­zeug. Neben einem Per­so­nal­aus­weis, dem Füh­rer­schein und einer Bril­le befand sich noch ein Mobil­te­le­fon in der Tasche. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls aus einem Kraft­fahr­zeug sowie Sach­be­schä­di­gung. Zeu­gen, die am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Fried­hofs­park­platz am Hin­te­ren Glocken­berg ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fuß­ball­tickets nicht geliefert

Mark­tro­dach: Ein Mann aus dem Raum Nie­der­sach­sen hat­te bereits im Mai 2023 vier Fuß­ball­tickets über eBay-Klein­an­zei­gen erwor­ben und den Kauf­preis in Höhe von 300,- Euro auf das vom Ver­käu­fer ange­ge­be­ne Kon­to über­wie­sen. Bis­lang wur­den dem Käu­fer jedoch kei­ne Kar­ten zuge­schickt. Durch­ge­führ­te Ermitt­lun­gen zum Ver­käu­fer­kon­to erga­ben einen Mann, der im Bereich Mark­tro­dach wohn­haft ist. Gegen die­sen wird aktu­ell wegen des Ver­dachts des Waren­be­tru­ges ermittelt.

Mit­ar­bei­ter an Hand verletzt

Stein­wie­sen: Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 13:30 Uhr kam es in einem Stein­wie­se­ner Indu­strie­be­trieb zu einem Arbeits­un­fall. Ein 36-jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter hat­te sich beim Ein­rich­ten einer Trocken­pres­se an der rech­ten Hand ver­letzt und sich ein klei­nes Stück sei­nes Zei­ge­fin­gers abge­trennt. Der Mit­ar­bei­ter wur­de zur ärzt­li­chen Ver­sor­gung ins Kli­ni­kum nach Kulm­bach gebracht. Aus poli­zei­li­cher Sicht schei­det ein Fremd­ver­schul­den als Unfall­ur­sa­che aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Brücke war nied­ri­ger als gedacht

KULM­BACH. Mit sei­nem Last­wa­gen blieb ein jun­ger Mann aus Nürn­berg am Don­ners­tag­vor­mit­tag in der Unter­füh­rung der Bun­des­stra­ße 289 im Pör­bit­scher Weg hängen.

Gegen 09.45 Uhr fuhr der 28-Jäh­ri­ge mit sei­nem Laster von der Albert-Ruck­dä­schel-Stra­ße auf den Pör­bit­scher Weg, um in die Blaich zu gelan­gen. Zu spät stell­te er fest, dass die dor­ti­ge Unter­füh­rung unter der B289 mit einer Höhen­be­gren­zung von drei Metern für sei­nen 7,5‑Tonner zu nied­rig war. Mit etwas Nach­druck schaff­te es der Fah­rer aller­dings, sein Gefährt zu befrei­en und die Fahrt fort­zu­set­zen. Zeu­gen beob­ach­te­ten den Vor­gang und teil­ten das Gesche­hen der Poli­zei Kulm­bach mit. Anhand des Kenn­zei­chens konn­te der Fah­rer ermit­telt und zur Unfall­stel­le zurück geru­fen wer­den. Wäh­rend an dem Last­wa­gen ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 500 Euro ent­stand, blieb die Brücke nach einer ersten Inau­gen­schein­nah­me unversehrt.

Auto zer­kratzt

KULM­BACH. Auf einen schwar­zen BMW hat­ten es bis­lang unbe­kann­te Täter zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­nach­mit­tag abge­se­hen. Der Wagen stand in der Stra­ße Am Hei­den­knock im Stadt­teil Petz­manns­berg. Als der Besit­zer zu sei­nem Auto zurück kam, stell­te er fest, dass Unbe­kann­te im Tat­zeit­raum die Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt hat­ten. Der Sach­scha­den beläuft sich nach einer ersten Schät­zung auf einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Betrag.

Zeu­gen, die zwi­schen Mitt­woch, 17 Uhr, und Don­ners­tag, 15.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen in die­sem Zusam­men­hang bemerkt haben, wen­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulmbach.