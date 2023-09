Nie­der­la­ge zum Sai­son­auf­takt: SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach II – SV Lan­gen­sen­del­bach 1:3 (0:2)

Eine ver­dien­te Nie­der­la­ge muss­te die zwei­te Mann­schaft der SG am ver­gan­ge­nen Sonn­tag hin­neh­men. Vor allem auf­grund der ersten Hälf­te gehen die Punk­te ver­dient an den SVL.

Bereits nach zwei Minu­ten voll­streck­te Anja Eisen­win­ter einen Steck­pass von Spie­ler­trai­ne­rin Lisa Wil­lo­me­it, die kurz vor der Halb­zeit­pau­se selbst noch per sehens­wer­ten Schuss mit dem Außen­rist auf 2:0 erhöh­te (37.). Nach dem Pau­sen­tee kam die SG ver­bes­sert zurück und erspiel­te sich eini­ge Angrif­fe, ohne aller­dings wirk­lich zwin­gend zu wer­den. Kurz vor Ende der Par­tie konn­te Gol­chin Haghna­za­ri ver­kür­zen (90.), doch die Hoff­nung auf einen spä­ten Lucky Punch wur­de wie­der­um durch Anja Eisen­win­ter zu Nich­te gemacht (90.+2).

Ver­dien­te Punk­te­tei­lung: SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach – SG Effeltrich/​Hetzles 1:1 (0:0)

Einen ver­dien­ten Punkt behiel­ten die Haus­her­rin­nen am Sonn­tag-Abend vor ca. 150 Zuschau­ern im Bur­ker See­tal­sta­di­on. Beacht­lich ist die­se Lei­stung beson­ders, weil die SG seit der zwei­ten Spiel­mi­nu­te in Unter­zahl agierte.

Moti­viert leg­te der Auf­stei­ger los und setz­te die Gäste unter Druck. Nach einem Befrei­ungs­schlag ent­wisch­te Lena Mar­sing ihrer Gegen­spie­le­rin und lief allei­ne auf das Tor von Andrea Zöber­lein zu. Mar­sing kreuz­te die her­aus eilen­de Tor­hü­te­rin noch vor dem Straf­raum und dem gut lei­ten­dem Schieds­rich­ter Deller­mann blieb nichts ande­res übrig, als Zöber­lein die rote Kar­te zu zei­gen (2.). Der fol­gen­de Frei­stoß soll­te nichts zähl­ba­res ein­brin­gen. So war also von Beginn an klar, dass das Der­by für die Heim-SG ein har­ter Fight wer­den wür­de. Ange­trie­ben von den vie­len Zuschau­ern hau­ten sich die Gast­ger­be­rin­nen lei­den­schaft­lich in jeden Zwei­kampf, wäh­rend der Gäste-SG wenig spie­le­ri­sche Mit­tel ein­fie­len. So ging es mit einem lei­stungs­ge­rech­tem Unent­schie­den in die Halb­zeit­pau­se. Kurz nach Wie­der­an­pfiff wur­de Seli­na Pelch von Saskia Fischer auf die Rei­se geschickt. Pelch über­lief ihre Gegen­spie­le­rin und voll­ende­te ins lan­ge Eck zum umju­bel­ten Füh­rungs­tref­fer (46.).

Doch nur wenig spä­ter ega­li­sier­te die ein­ge­wech­sel­te Anna Hein­lein die­sen Tref­fer durch einen sehens­wer­ten Sonn­tags­schuss ins lin­ke Tor­drei­eck (52.). Kurz vor dem Ende der Par­tie muss­te die SG Burk den näch­sten her­ben Rück­schlag ver­kraf­ten: Saskia Fischer muss­te unter Schmer­zen aus­ge­wech­selt und letzt­end­lich mit dem Kran­ken­wa­gen ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Danach gab es für bei­de Mann­schaf­ten zwar noch eini­ge klei­ne­re Angrif­fe, die alle­samt nicht zwin­gend genug waren. Auch wenn die SG Effel­trich vor allem gegen Ende ins­ge­samt mehr Spiel­an­tei­le hat­te, geht die Punk­te­tei­lung unter dem Strich in Ord­nung. Wir wün­schen unse­rer Spie­le­rin gute Bes­se­rung und eine schnel­le Genesung.