Fami­li­en­bil­dung Land­kreis ERH gibt Tipps für Eltern zum Mitnehmen

Pünkt­lich zum Herbst­an­fang ist das Fami­li­en ABC – ELTERN.WISSEN.MEHR der Fami­li­en­bil­dung des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt und der Stadt Erlan­gen wie­der als Ver­an­stal­tungs­bro­schü­re für Herbst und Win­ter ver­füg­bar. Die Rat­ge­ber-Lek­tü­re für Fami­li­en in Erlan­gen und Erlan­gen-Höch­stadt liegt in den Rat­häu­sern, den Kitas, bei Kin­der- und Frau­en­ärz­ten, öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen oder im Land­rats­amt aus.

Der idea­le Beglei­ter für den Familienalltag

Ob Baby­mas­sa­ge, PEKiP oder Aus­tausch mit ande­ren Eltern im Fami­li­en­ca­fé: Das Fami­li­en ABC umfasst viel­sei­ti­ge und inter­es­san­te Ange­bo­te rund um Fami­li­en­all­tag, Erzie­hung, kind­li­che Ent­wick­lung und Part­ner­schaft für Fami­li­en in der Regi­on. Neue Ideen bie­ten bei­spiels­wei­se der Puber­täts-Eltern­abend, der The­men­abend „Kin­der und Medi­en“ oder die ADHS-Eltern­grup­pe. Vie­le Ver­an­stal­tun­gen wer­den inzwi­schen auch online ange­bo­ten. Wei­te­re Tipps, Anre­gun­gen und digi­ta­le Ange­bo­te für Eltern gibt es auch online unter www​.fami​li​en​-abc​.net [1]. Übri­gens: Die Arti­kel in der Rubrik „Wis­sens­wer­tes“ las­sen sich per Maus­klick in zahl­rei­che Spra­chen übersetzen.

Die Koor­di­nie­rungs­stel­len Fami­li­en­bil­dung von Stadt und Land­kreis wün­schen viel Freu­de beim Stö­bern und Scrol­len im neu­en Fami­li­en ABC.