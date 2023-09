Erwei­ter­te Funk­tio­nen und land­kreis­über­grei­fen­de Warnmeldungen

Die Bür­ger-Infor­ma­ti­ons- und Warn-App (BIWAPP) des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt, bekannt als „ERH-App“, hat ein umfang­rei­ches Update erhal­ten. Die land­kreis­ei­ge­ne App wur­de von der Markt­platz GmbH aus Lüne­burg ent­wickelt und wird nun noch effek­ti­ver für Infor­ma­ti­on und War­nung bei Groß­scha­dens­la­gen, Kata­stro­phen und wich­ti­gen Ange­le­gen­hei­ten ein­ge­setzt. Die neue Ver­si­on der ERH-App bie­tet ver­schie­de­ne Ver­bes­se­run­gen, dar­un­ter eine opti­mier­te Kar­ten­dar­stel­lung und eine über­ar­bei­te­te Mel­de­an­sicht nach dem Öff­nen von Push-Nach­rich­ten auf Smart­phones, Smart­watches und Tablets. Die neue Ver­si­on aktua­li­siert sich auto­ma­tisch. Wer kei­ne auto­ma­ti­schen App-Updates erhält oder die App noch nicht auf sei­nem Smart­phone instal­liert hat, dem steht die­se ab sofort mit der neu­en Ver­si­on für iOS und Android in den Stores zur Verfügung.

Neue Funk­tio­nen

Ein­füh­rung des Rei­ters „Mei­ne Orte“: Nut­ze­rin­nen und Nut­zer kön­nen nun ihren gewünsch­ten Umkreis fest­le­gen, in dem sie benach­rich­tigt wer­den möch­ten, bei­spiels­wei­se eine Gemein­de. Zudem kön­nen indi­vi­du­el­le Prä­fe­ren­zen für Infor­ma­ti­ons­ka­te­go­rien gesetzt wer­den. Die App kann nun auch Warn­mel­dun­gen aus ande­ren Regio­nen sen­den, wenn sich Nut­ze­rin­nen und Nut­zer außer­halb des Land­krei­ses befin­den. Wich­tig ist, dass die Push-Funk­tio­nen für „Mei­ne Orte“ und „Wäch­ter“ akti­viert sind sowie die GPS-Ortung aktiv ist. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart emp­fiehlt allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die App zu nut­zen: „Die ERH-App ist ein wich­ti­ger Beglei­ter im All­tag und in Not­fäl­len. Sie löst im Kata­stro­phen­fall einen Alarm aus und ermög­licht zudem den direk­ten Not­ruf an Poli­zei oder Feuerwehr.“

Schlan­ke Vari­an­te für Pend­ler und Touristen

Wer bei­spiels­wei­se in den Land­kreis pen­delt oder zu Besuch ist und eine rei­ne Warn-App bevor­zugt, kann die schlan­ke Vari­an­te der App unter dem Namen „BIWAPP“ nut­zen. Die­se stellt eben­falls kosten­los Mel­dun­gen aus dem Modu­la­ren Warn­sy­stem des Bun­des­am­tes für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe (MoWaS), der Not­fall-Infor­ma­ti­ons- und Nach­rich­ten-App des Bun­des (NINA) sowie die Unwet­ter­war­nun­gen des Deut­schen Wet­ter­dien­stes (DWD) bereit.

Die BIWAPP, eine Bür­ger-Infor­ma­ti­ons- und Warn-App, stellt kosten­frei Mel­dun­gen aus ver­schie­de­nen Quel­len bereit, dar­un­ter das Modu­la­re Warn­sy­stem des Bun­des­am­tes für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe (MoWaS), die Not­fall-Infor­ma­ti­ons- und Nach­rich­ten-App des Bun­des (NINA) sowie Unwet­ter­war­nun­gen des Deut­schen Wet­ter­dien­stes (DWD). Der Land­kreis nutzt die App seit 2018, um unkom­pli­ziert über Unwet­ter­war­nun­gen, Schul­aus­fäl­le, Stra­ßen­sper­run­gen und Aktu­el­les aus dem Land­rats­amt zu infor­mie­ren. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter http://​biwapp​.de/​e​r​l​a​n​g​e​n​-​h​o​e​c​h​s​t​a​dt/.