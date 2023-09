Mari­en­kon­zer­te am Wald­kran­ken­haus 2023

Pia­nist Ale­xey Petik ist Absol­vent des Khar­kov Kon­ser­va­to­ri­ums, Kla­vier­klas­se bei der berühm­ten Leh­re­rin Regi­na Horo­witz, Schwe­ster des gro­ßen Pia­ni­sten Vla­di­mir Horo­witz. Er arbei­te­te als Solist und Kor­re­pe­ti­tor bei der Phil­har­mo­nie. 30 Jah­re lang unter­rich­te­te er an der Päd­ago­gi­schen Aka­de­mie und der Uni­ver­si­tät der Kün­ste in Khar­kov, lei­te­te Kla­vier- und Kam­mer­en­sem­ble­klas­sen, Ober­leh­rer, bil­de­te aus und gra­du­ier­te Hun­der­te von Stu­den­ten, Solist des Kam­mer­tri­os „Clas­sic“, mit dem er vie­le Kon­zer­te in den Phil­har­mo­nien der Ukrai­ne gab.

Ale­xey Petik spielt bei die­sem Kla­vier-Reci­tal mit dem Titel „Der Welt zum Trotz“ Wer­ke von Bach, Mozart, Satie, Debus­sy, Tschai­kow­ski und anderen.

Alle Infos im Überblick

Kon­zert mit: Ale­xey Petik

Datum: Frei­tag, 22. Sep­tem­ber 2023

Uhr­zeit: 19 Uhr

Live­stream: Ja

Wei­te­re Infos und Tickets: https://​www​.mari​en​kon​zer​te​-erlan​gen​.de/