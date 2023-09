Ecken­tal bit­tet zur läng­sten fai­ren Kaffeetafel

Am Frei­tag, 15. Sep­tem­ber 2023, wird der Markt als Fair­trade-Gemein­de zer­ti­fi­ziert. Dazu gibt es eine gro­ße Fei­er auf dem Rat­haus­platz – mit einem bun­ten Pro­gramm und einer Her­aus­for­de­rung.

„Fair­trade-Gemein­de“ zählt zu den Titeln, die der Markt Ecken­tal künf­tig füh­ren darf. Die Orga­ni­sa­ti­on Fair­trade Deutsch­land wür­digt damit das Bemü­hen der Markt­ge­mein­de, fai­ren Han­del zu för­dern. Des­halb kommt der Grün­der und frü­he­re Vor­stands­vor­sit­zen­de von Fair­trade Deutsch­land, Die­ter Ove­r­ath, am Frei­tag, 15. Sep­tem­ber 2023, nach Ecken­tal. Er wird nicht nur Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le die offi­zi­el­le Urkun­de über­rei­chen, son­dern auch bei dem Fest dabei sein, mit dem der Markt sei­ne Zer­ti­fi­zie­rung fei­ert. Alle Bür­ger sind dazu eingeladen!

Die läng­ste fai­re Kaf­fee­ta­fel Ecken­tals soll sich an die­sem Nach­mit­tag auf dem Rat­haus­platz tref­fen. Von 14.30 bis 16 Uhr schenkt die Fair­trade-Steue­rungs­grup­pe kosten­lo­sen fai­ren Kaf­fee aus – und for­dert die Ecken­ta­ler her­aus. Schafft die Markt­ge­mein­de es, dass wäh­rend der gan­zen ein­ein­halb Stun­den alle der etwa 50 Plät­ze belegt sind? Damit das gelingt, muss jeder mithelfen!

Um 14.50 Uhr star­tet die Zer­ti­fi­zie­rungs­fei­er. Nach kur­zen Gruß­wor­ten von Ove­r­ath, Döl­le und Mar­ga­re­te Haas als Spre­che­rin der Steue­rungs­grup­pe erhält die Markt­ge­mein­de ihre Urkun­de. Anschlie­ßend wird der Kuchen ange­schnit­ten, den die Ecken­ta­ler Bäcke­rei Wieh­gärt­ner mit fair gehan­del­ten Zuta­ten gebacken hat. Mit gutem Gewis­sen lässt es sich beson­ders schön genie­ßen – davon kann sich jeder Besu­cher über­zeu­gen, denn es gibt genug Kuchen­stücke für alle!

Wer möch­te, kann sein Glück außer­dem bei der Ver­lo­sung ver­su­chen und vor Ort sei­nen Namen in den Los­topf wer­fen. Um 16.30 Uhr wird aus­ge­lost, wer sich über fai­re Rosen oder Gut­schei­ne für das Ecken­ta­ler Kino, den Bio­markt oder den Kin­der­la­den klein & fein freu­en darf. Par­al­lel zur Kaf­fee­ta­fel gibt es ein Tor­wand­schie­ßen für Kin­der – der- oder die­je­ni­ge, die bis 17 Uhr die mei­sten Tref­fer erzielt hat, gewinnt einen fai­ren Fuß­ball.

Par­al­lel fin­det der erste Land♥Markt nach der Som­mer­pau­se statt. Wie gewohnt bie­ten die Stand­be­trei­ber Waren an, von denen vie­le fair, regio­na­le oder bio-zer­ti­fi­ziert pro­du­ziert wur­den. So gibt es im Ange­bot wie­der Brat­wurst­sem­meln, Fisch, genäh­te Uni­ka­te, Honig und vie­les mehr.

Auch die Markt­bü­che­rei wid­met sich dem The­ma Nach­hal­tig­keit und hat vom 19. Sep­tem­ber bis zum 7. Okto­ber 2023 meh­re­re Aktio­nen geplant. So beher­bergt sie in die­sem Zeit­raum die Aus­stel­lung „Kli­ma­schutz: da lässt sich was bewe­gen!“. Die Aus­stel­lung in Koope­ra­ti­on mit dem Umwelt­team der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Beer­bach und dem Umwelt­be­auf­trag­ten der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Forth ist wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten der Büche­rei kosten­los zugänglich.

Am Don­ners­tag, 28. Sep­tem­ber 2023, gibt es von 15 bis 18 Uhr das Info- und Bera­tungs­an­ge­bot „Umwelt­freund­lich im Haus­halt“. Das Umwelt­team der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Beer­bach zeigt dann alter­na­ti­ve Putz­mit­tel und gibt Tipps, wie die Umwelt geschont wer­den kann. Der Ein­tritt ist frei. Für Kin­der­gar­ten­kin­der fin­det am Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, ab 14.30 Uhr auch der Vor­le­se­spaß zum The­ma Natur­schutz statt. Im Mit­tel­punkt steht dann „Ich habe einen Traum, sag­te die Wald­maus“ von Anka Schwel­gin.

War­um das The­ma „Fair­trade“ jeden betrifft

Fair gehan­del­te Pro­duk­te sind aus Geschäf­ten inzwi­schen nicht mehr weg­zu­den­ken. Fair­trade-Bana­nen, ‑Kaf­fee oder ‑Scho­ko­la­de sind Klas­si­ker, doch mitt­ler­wei­le wer­den auch fair gehan­del­te Beklei­dung oder Möbel­stücke ver­kauft. Schon vor fast vier Jah­ren ist der Markt Ecken­tal dem Pakt zur nach­hal­ti­gen Beschaf­fung der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg bei­getre­ten – und in den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat sich dar­aus eini­ges ent­wickelt. Es kommt aber nicht nur dar­auf an, den Fair­trade-Gedan­ken bei gro­ßen Ter­mi­nen, wie nun bei der Fei­er am 15. Sep­tem­ber, zu wür­di­gen, son­dern ihn vor allem im All­tag auch zu leben. Und so gibt es im Rat­haus fai­ren Kaf­fee und ein wei­te­res fai­res Getränk, Umwelt­pa­pier und grü­nen Strom. Die Bau­hof­mit­ar­bei­ter tra­gen fair her­ge­stell­te Arbeits­klei­dung. Wenn die Mit­ar­bei­ter zu Außen­ter­mi­nen fah­ren, tun sie das mit dem Rad oder dem E‑Auto und wenn die Markt­ge­mein­de an Gäste oder Refe­ren­ten Prä­sen­te ver­teilt, so ach­tet sie dabei auf regio­na­le und fair gehan­del­te Herkunft.

Clau­dia Blö­chl ver­tritt in der Ecken­ta­ler Fair­trade-Steue­rungs­grup­pe die Ver­wal­tung. In die­ser Funk­ti­on hat sie 2022 Danie­la Grün­tha­ler abge­löst, die den Weg zur Fair­trade-Zer­ti­fi­zie­rung in Ecken­tal maß­geb­lich mit­ge­stal­tet und beglei­tet hat. „Fai­re Pro­duk­te sind eine Mög­lich­keit, mit der jeder Ein­zel­ne einen Bei­trag für eine bes­se­re Welt lei­sten kann“, sagt Blö­chl. Der Auf­preis für zer­ti­fi­zier­te fai­re Pro­duk­te sei nur gering im Ver­gleich zu dem, was er bewir­ken kön­ne – gera­de bei Arti­keln wie Kaf­fee oder Scho­ko­la­de, die rei­ne Genuss­mit­tel sei­en. Nicht zuletzt sei­en bei­spiels­wei­se fai­re Arbeits­be­din­gun­gen ein The­ma, das nicht nur Men­schen in fer­nen Län­dern betref­fe, son­dern auch direkt vor Ort wich­tig sei.

Mit der Zer­ti­fi­zie­rung ist der Fair­trade-Pro­zess in Ecken­tal aber noch nicht zu Ende – er steht viel­mehr noch am Anfang. Nun kommt es dar­auf an, dass es der Steue­rungs­grup­pe und ihren Mit­strei­tern gelingt, den Gedan­ken des fai­ren Han­dels in die Bür­ger­schaft, in Schu­len und Ver­ei­ne zu tra­gen. Wer Ideen dafür hat, kann sich jeder­zeit bei den Mit­glie­dern der Grup­pe mel­den: Mar­ga­re­te und Ulrich Haas, Ina Schu­ster, Astrid Mar­schall, Petra Stein­bach und Clau­dia Blö­chl. Des­halb gilt die Zer­ti­fi­zie­rung von Fair­trade-Deutsch­land auch nur für zwei Jah­re – um sich wei­ter „Fairtrade“-Gemeinde nen­nen zu dür­fen, muss der Markt Ecken­tal dann sei­ne Bemü­hun­gen und Akti­vi­tä­ten belegen.

So wur­de Ecken­tal Fair­trade-Gemein­de – eine Chronik

1. Okto­ber 2019: Der Markt Ecken­tal tritt dem Pakt zur nach­hal­ti­gen Beschaf­fung der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg bei.

1. Dezem­ber 2020: Der Markt­ge­mein­de­rat fasst den Beschluss: Ecken­tal soll sich um die Zer­ti­fi­zie­rung als Fair­trade-Gemein­de bewerben.

16. Juni 2021: Die Steue­rungs­grup­pe, die die Zer­ti­fi­zie­rung vor­an­trei­ben soll, kommt zum ersten Mal zusam­men. Ihre Mit­glie­der sind Ina Schu­ster (Lei­te­rin des Bio­mark­tes), Mar­ga­re­te und Ulrich Haas (Welt­la­den), Astrid Mar­schall, Petra Stein­bach (Gemein­de­rä­tin­nen) und Danie­la Grün­tha­ler (Ver­wal­tung). Ein Jahr spä­ter löst Clau­dia Blö­chl Grün­tha­ler ab.

Janu­ar bis März 2022: Die Mit­ar­bei­ter des gemeind­li­chen Bau­hofs tra­gen nur noch fair gehan­del­te Arbeits­klei­dung. Die Steue­rungs­grup­pe ver­teilt am Valen­tins­tag und am Welt­frau­en­tag fai­re Rosen vor dem Rathaus.

31. August 2022: Die Markt­ge­mein­de reicht ihre Bewer­bung als Fair­trade-Gemein­de ein, denn sie erfüllt nun die gefor­der­ten Kri­te­ri­en: Es gibt einen Rats­be­schluss, eine Steue­rungs­grup­pe und fai­re Pro­duk­te im ört­li­chen Han­del und in Restau­rants. Außer­dem betei­li­gen sich Ecken­ta­ler Schu­len, Kir­chen­ge­mein­den und Ver­ei­ne am The­ma „Fair­trade“ und es fin­det ent­spre­chen­de Öffent­lich­keits­ar­beit statt – das alles muss ent­spre­chen nach­ge­wie­sen werden.

Sep­tem­ber 2022: Die Steue­rungs­grup­pe ver­teilt fai­re Bäl­le an die Hand- und Fuß­ball­mann­schaf­ten in Ecken­tal. Im Lok­schup­pen fin­det eine Aus­stel­lung zu fai­rer Mode statt, die auch meh­re­re Schul­klas­sen besuchen.

12. April 2023: Fair­trade Deutsch­land ent­schei­det: Ecken­tal wird zer­ti­fi­ziert! Die Steue­rungs­grup­pe beginnt, die Zer­ti­fi­zie­rungs­fei­er vorzubereiten.

15. Sep­tem­ber 2023: Die Markt­ge­mein­de ist offi­zi­ell Fair­trade-Gemein­de. Die Zer­ti­fi­zie­rung ist zwei Jah­re lan­ge gültig.