Pro­jekt des Jugend­aus­tauschs bot eine erleb­nis­rei­che Woche in der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Annecy

Wer in Bay­reuth an die fran­zö­si­sche Part­ner­stadt Anne­cy denkt, dem kom­men ver­mut­lich zunächst die male­ri­sche Alt­stadt und der wun­der­schö­ne See in den Sinn. Dass es in Anne­cy auch eine leben­di­ge Ska­ter-Sze­ne gibt, dürf­te hin­ge­gen vie­len nicht geläu­fig sein. Eine Grup­pe jun­ger Ska­te­rin­nen und Ska­ter aus den Rei­hen des Ver­eins Scho­ko konn­te sich hier­von jetzt über­zeu­gen. Im Zuge des Jugend­aus­tausch­pro­jek­tes „Skate2gether“ ver­brach­te sie eine erleb­nis­rei­che Woche in Annecy.

Das Jugend­aus­tausch­pro­jekt, das im ver­gan­ge­nen Jahr erst­mals unter Feder­füh­rung des Amtes für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth und Scho­ko e.V. in Bay­reuth statt­fand, zielt dar­auf ab, dass sich die loka­len Ska­ter-Sze­nen gegen­sei­tig ken­nen­ler­nen. Im besten Fal­le sol­len dau­er­haf­te Kon­tak­te in die jewei­li­ge Part­ner­stadt ent­ste­hen. Anne­cy revan­chier­te sich für die Ein­la­dung des ver­gan­ge­nen Jah­res nach Bay­reuth, und so stand nun Ende August der Gegen­be­such in Frank­reich an.

Zusam­men mit den Gästen aus Bay­reuth waren auch jun­ge Ska­ter aus Anne­cys slo­wa­ki­scher Part­ner­stadt Lip­tov­ský Mikuláš ein­ge­la­den. Gemein­sam über­prüf­ten die Teil­neh­men­den sämt­li­che Skate­parks und „Streetspots“ in Anne­cy und Umge­bung auf ihre Taug­lich­keit und bestaun­ten die Tricks und das Kön­nen der jeweils ande­ren. Wäh­rend der Woche wur­den auch zahl­rei­che ande­re Akti­vi­tä­ten unter­nom­men. So pad­del­te man bei­spiels­wei­se auf dem See, unter­nahm eine Wan­de­rung mit Blick auf den Mont Blanc und mach­te einen Tages­aus­flug nach Genf. Ergänzt wur­de das Pro­gramm durch diver­se Stadt­füh­run­gen durch Anne­cy – unter ande­rem ein Street­art-Rund­gang – und durch einen offi­zi­el­len Emp­fang beim Bür­ger­mei­ster, der sich selbst als ehe­ma­li­ger begei­ster­ter Ska­ter zu erken­nen gab. Sicht­lich Spaß hat­ten die Teil­neh­men­den zudem beim fran­zö­sisch-deutsch-slo­wa­ki­schen Fuß­ball­match, und auch der See lud bei hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren des Öfte­ren zum Baden ein.

Auf fran­zö­si­scher Sei­te lag die Orga­ni­sa­ti­on von „Skate2gether“ bei der Stadt Anne­cy und dem Anne­cy Board­club, wäh­rend auf Bay­reu­ther Sei­te das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth sowie Scho­ko e.V. das Pro­jekt sowohl orga­ni­sa­to­risch, als auch mit qua­li­fi­zier­tem Begleit­per­so­nal unter­stütz­ten. Alle Ver­ant­wort­li­chen zeig­ten sich sehr zufrie­den mit dem Ver­lauf des Auf­ent­halts und der Betei­li­gung der Teil­neh­men­den, denen nun bewusst ist, dass eine Städ­te­part­ner­schaft auch durch das Ska­ten berei­chert wer­den kann. Ger­ne kom­men Bay­reuths Ska­te­rin­nen und Ska­ter wie­der nach Annecy.