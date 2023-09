Sel­te­ner Einblick

Tag des offe­nen Denk­mals im Freilandmuseum

Übli­cher­wei­se ist die Aumüh­le des Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­ums für Besu­che­rin­nen und Besu­cher nicht zugäng­lich, dort ist seit 1990 die Muse­ums­ver­wal­tung unter­ge­bracht. Anläss­lich des Tags des offe­nen Denk­mals am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023 aber füh­ren Muse­ums­lei­ter Dr. Her­bert May und Johan­na Kemm­ler, wis­sen­schaft­li­che Volon­tä­rin, in der Zeit zwi­schen 13:00 und 17:00 Uhr durch das Gebäu­de. Im Muse­um Kir­che in Fran­ken ist an die­sem Tag eine Son­der­füh­rung zum The­ma „Talent Spi­tal­kir­che“ sowie ein offe­nes Mit­mach­pro­gramm für Kin­der geplant.

Nicht nur die Grö­ße der Aumüh­le, son­dern auch das Äuße­re mit der auf­fäl­li­gen Fas­sa­den­be­ma­lung zeugt vom ein­sti­gen Wohl­stand der Aumül­ler. Ein Ein­druck, der sich im Inne­ren der Aumüh­le fort­setzt. Trotz mehr­fa­cher Umbau­ten und der Umnut­zung der Müh­le im Jahr 1961 sind bau­hi­sto­ri­sche Details erhal­ten wie bei­spiels­wei­se Male­rei­en auf Holzdecken.

Span­nend ist zudem die Geschich­te der Aumüh­le, die nach­träg­li­che, suk­zes­si­ve Ver­stei­ne­rung des ursprüng­li­chen Fach­werk­baus ab der zwei­ten Hälf­te des 17. Jahr­hun­derts wur­de unter dem Besit­zer Hans Schrenk begon­nen. Auf ihn und sei­ne Bio­gra­phie sto­ßen Besu­che­rin­nen und Besu­cher auch im Muse­um Kir­che in Fran­ken in der dies­jäh­ri­gen Son­der­aus­stel­lung „Evan­ge­li­sche Migrationsgeschichte(n) – Zuwan­de­rer in Fran­ken im 17. Jahr­hun­dert“. Denn Hans Schrenk kam als Exu­lant, als Glau­bens­flücht­ling von Öster­reich nach Fran­ken und ließ sich hier nieder.

Die Füh­run­gen durch die Aumüh­le fin­den halb­stünd­lich statt, Park­plät­ze ste­hen am Hof der Aumüh­le zur Ver­fü­gung, alter­na­tiv kön­nen Inter­es­sier­te über den Muse­ums­park­platz zur Aumüh­le gelan­gen. Die Son­der­füh­rung im Muse­um Kir­che in Fran­ken beginnt um 14:00 Uhr, dort spricht Histo­ri­ker Dr. Micha­el Schef­fold zum The­ma „Talent Spi­tal­kir­che – ein begeh­ba­res Monu­ment der Stadt­ge­schich­te“. Das Kin­der­pro­gramm star­tet um 14:30 Uhr, Stif­tungs­pfle­ger Her­mann Ger­häu­ßer demon­striert das Glocken­läu­ten mit dem Seil.