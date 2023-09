Kreis­ju­gend­tag der Baye­ri­schen Sport­ju­gend (BSJ), am 15. Sep­tem­ber 2023, 19 Uhr; Sport­heim SpVgg Trunstadt

Am Frei­tag, den 15.09.2023 fin­det um 19 Uhr im Sport­heim der SpVgg Trun­stadt (Alte Main­stra­ße 19, Trun­stadt) der ordent­li­che Kreis­ju­gend­tag der Baye­ri­schen Sport­ju­gend (BSJ) im Kreis Bam­berg statt. Dort wird die amtie­ren­de Kreis­ju­gend­lei­tung um den Vor­sit­zen­den Udo Scho­berth den Dele­gier­ten aus den 233 Sport­ver­ei­nen aus Stadt und Land­kreis Bam­berg Rechen­schaft über die in den zurück­lie­gen­den vier Jah­ren gelei­ste­te Arbeit able­gen. Zudem steht die Neu­wahl die­ses Gre­mi­ums an.

Die BSJ in Stadt und Kreis Bam­berg reprä­sen­tiert dabei fast 34.000 jun­ge Men­schen unter 27 Jah­ren sowohl gegen­über den regio­na­len poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­gern, als auch inner­halb des Baye­ri­schen Lan­des­sport­ver­ban­des (BLSV). Neue Kandidat/​innen für die­ses Gre­mi­um sind herz­lich will­kom­men. Ins­be­son­de­re Jugendsprecher/​innen im Alter zwi­schen 15 und 23 Jah­ren wer­den gesucht. Bei Inter­es­se kann über die E‑Mailadresse bsj.​bamberg@​gmail.​com ger­ne Aus­kunft über die damit ver­bun­de­nen Auf­ga­ben erfragt wer­den. Ein­zi­ge Vor­aus­set­zung ist die Mit­glied­schaft in einem BLSV-Ver­ein aus Stadt oder Land­kreis Bamberg.