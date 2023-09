Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hähn­chen­tei­le flie­gen durch Fast-Food Restau­rant – Ver­käu­fe­rin leicht verletzt

COBURG. Nach einem Streit zwi­schen der Ver­käu­fe­rin und einer Kun­din eines Fast-Food Restau­rants im Stadt­ge­biet ermit­teln Cobur­ger Poli­zi­sten wegen Kör­per­ver­let­zung. Ein Teil des bestell­ten Essens wur­de als Wurf­ge­schoss zweckentfremdet.

Die 42-jäh­ri­ge Kun­din des Fast-Food Restau­rants war am Diens­tag­nach­mit­tag mit dem Frit­tier­grad der Hähn­chen­tei­le nicht zufrie­den. Aus die­sem Grund kam es zwi­schen der Kun­din und der 37-jäh­ri­gen Ange­stell­ten des Restau­rants zu einem Streit­ge­spräch. Da der Kun­din die Qua­li­tät der Ware nicht genehm war, warf die­se die noch hei­ßen, frisch frit­tier­ten Hähn­chen­tei­le in Rich­tung der Ver­käu­fe­rin. Die Frau wur­de im Bereich des lin­ken Schlüs­sel­beins getrof­fen und ver­letz­te sich durch das hei­ße Nahrungsmittel.

Bei der Anzei­gen­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten bei der Restau­rant­fach­kraft eine Rötung in der betrof­fe­nen Kör­per­re­gi­on fest. Die Kun­din ver­ließ nach der Wurf­at­tacke das Fast-Food Restau­rant. Im Zuge der Fahn­dung grif­fen die Beam­ten die Tat­ver­däch­tig­te unweit der Tatört­lich­keit auf einem Park­platz auf. Das bereits bezahl­te Essen ließ die Tat­ver­däch­ti­ge im Fast-Food Restau­rant zurück.

Packung Klo­pa­pier führt zu Fahrradsturz

COBURG. Nach einem Sturz von sei­nem Fahr­rad brach­te der Ret­tungs­dienst einen 21-jäh­ri­gen Cobur­ger am Diens­tag­nach­mit­tag mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Cobur­ger Kli­ni­kum. Die Unfall­ur­sa­che, die zum Sturz führ­te, über­rasch­te die auf­neh­men­den Beamten.

Der 21-Jäh­ri­ge war am Diens­tag um 14 Uhr mit sei­nem Fahr­rad in der Glen­der Stra­ße im Cobur­ger Stadt­teil Neu­ses unter­wegs. Der Rad­fah­rer, der kurz vor­her sei­nen Ein­kauf erle­dig­te, führ­te auf sei­nem Zwei­rad eine Packung Klo­pa­pier mit, die er wäh­rend der Fahrt in der Hand hielt.

Die pen­deln­de Packung Toi­let­ten­pa­pier geriet wäh­rend der Fahrt in die Spei­chen des Hin­ter­rads, so dass die­ses blockier­te. Der Mann stürz­te auf die Stra­ße und zog sich eine Platz­wun­de sowie eine Gehirn­er­schüt­te­rung zu. Eine medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in der Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kum war unum­gäng­lich. Am Fahr­rad selbst wur­de eine Spei­che des Hin­ter­ra­des beschä­digt. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf 50 Euro. Ein Fremd­ver­schul­den konn­ten die Poli­zi­sten bei Unfall­auf­nah­me aus­schlie­ßen. Die Beam­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf. Ermit­telt wird hier wegen einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Unfall mit betrun­ke­nen Auto­fah­rer – Cobur­ger Poli­zei sucht Zeugen

NIE­DER­FÜLL­BACH, LKR. COBURG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei betei­lig­ten Autos kam es am frü­hen Diens­tag­abend in Nie­der­füll­bach. Die genaue Unfall­ur­sa­che ist aktu­ell unklar, des­halb sucht die Poli­zei nach Zeu­gen des Unfalls.

Ein 41-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg fuhr am Diens­tag um 18:15 Uhr mit sei­nem Toyo­ta aus einem Grund­stück in der Cobur­ger Stra­ße. Dabei über­sah er den auf der Vor­fahrts­stra­ße fah­ren­den 52-jäh­ri­gen Fah­rer eines VW. Die­ser konn­te durch Brem­sen einen Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge verhindern.

Im wei­te­ren Ver­lauf fuh­ren die bei­den Fahr­zeu­ge stadt­ein­wärts in der Cobur­ger Stra­ße. Auf der Strecke stie­ßen die Autos aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che zusam­men. Die Schil­de­run­gen der bei­den Auto­fah­rer gehen im Zusam­men­hang mit dem Zusam­men­stoß gänz­lich aus­ein­an­der. Des­halb sucht die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on nach Unfall­zeu­gen, die am Diens­tag um 18:15 Uhr den Zusam­men­stoß in der Cobur­ger Stra­ße mit­be­kom­men haben. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Wäh­rend der Auf­nah­me des Ver­kehrs­un­falls fiel den Beam­ten auf, dass der 41-jäh­ri­ge Toyo­ta-Fah­rer nach Alko­hol roch. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,52 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Zudem stell­ten sie den Füh­rer­schein des 41-Jäh­ri­gen sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­ter fährt gegen gepark­ten Tiguan

Stein­wie­sen: Auf dem Park­platz der Spar­kas­se Stein­wie­sen kam es am Diens­tag­nach­mit­tag zwi­schen 15:30 und 17:00 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer war gegen einen gepark­ten VW Tigu­an gefah­ren und hat­te die­sen auf der lin­ken hin­te­ren Sei­te beschä­dig­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2500,- Euro. Nach dem Anstoß such­te der unbe­kann­te Scha­dens­ver­ur­sa­cher das Wei­te, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Die Poli­zei Kro­nach ermit­telt wegen Fah­rer­flucht und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 09261–5030.

Ford Ran­ger beschädigt

Wei­ßen­brunn: Im Orts­teil Hum­men­dorf wur­de in der Zeit von Mon­tag auf Diens­tag ein wei­ßer Ford Ran­ger mut­wil­lig beschä­digt. Der Hal­ter das Fahr­zeug hat­ten den Pkw in der Stra­ße „Mühl­gra­ben“ geparkt und bei sei­ner Rück­kehr fest­stel­len müs­sen, dass jemand das Glas des lin­ken Außen­spie­gels beschä­digt hat­te. Ein Ver­kehrs­un­fall schei­det auf­grund der Spu­ren­la­ge als Scha­dens­ur­sa­che aus.