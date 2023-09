Nach­dem Ende August das Pilot­pro­jekt der Baye­ri­schen Poli­zei für kli­ma­freund­li­che­re uni­for­mier­te Strei­fen­wa­gen an den Start ging, beka­men jetzt auch zwei ober­frän­ki­sche Poli­zei­dienst­stel­len je einen Test­wa­gen mit Elektroantrieb.

Künf­tig wer­den die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­tio­nen Coburg und Bay­reuth-Land einen Audi Q4 e‑tron und einen BMW iX1 im Strei­fen­be­trieb auf Herz und Nie­ren testen. Die Fahr­zeu­ge ver­fü­gen über eine voll­stän­di­ge Poli­zei­aus­stat­tung – von der Pylo­ne bis zur schwe­ren Schutz­aus­rü­stung. Im Zeit­raum der ein­jäh­ri­gen Pilo­tie­rungs­pha­se wer­den die Ein­satz­kräf­te die Taug­lich­keit der Elek­tro­fahr­zeu­ge aus­gie­big prü­fen. „Stand­zei­ten sind Lade­zei­ten“, sagt Bernd Weich vom Sach­ge­biet Poli­zei­tech­nik. Ein Fahr­zeug geht an eine Land­dienst­stel­le mit einem der größ­ten Dienst­be­rei­che in Ober­fran­ken. Das ande­re an eine Stadt­in­spek­ti­on. So kann zum Bei­spiel die Reich­wei­te und die Funk­tio­na­li­tät für die ver­schie­de­nen Anfor­de­run­gen des täg­li­chen Strei­fen­dien­stes aus­pro­biert werden.