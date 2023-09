Beim tra­di­tio­nel­len Som­mer­fest des Bad Staf­fel­stei­ner BRK-Wohn- und Pfle­ge­heims „Am Staf­fel­berg“ sorg­ten die Auf­trit­te der SKK-Pur­zel­gar­de sowie des Kin­der- und Jugend­chors „Hap­py Smi­le“ der Pfar­rei St. Kili­an für gro­ße Begei­ste­rung. Ein bun­tes Rah­men­pro­gramm, som­mer­li­che Tem­pe­ra­tu­ren und aller­lei Lecke­rei­en run­de­ten die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung für alle teil­neh­men­den Senio­ren, Ange­hö­ri­gen, Mit­ar­bei­ter und Gäste ab.

Das Som­mer­fest des Rot­kreuz-Hau­ses hat eine lan­ge Tra­di­ti­on, konn­te aber in den ver­gan­ge­nen Jah­ren auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie nicht im gewohn­ten Umfang statt­fin­den. Die Freu­de war des­halb bei allen Betei­lig­ten beson­ders groß, in die­sem Jahr end­lich wie­der in gro­ßer Run­de zusam­men kom­men zu kön­nen. „In der Coro­na-Zeit waren ins­be­son­de­re Pfle­ge­hei­me von umfang­rei­chen Schutz­maß­nah­men betrof­fe­nen. Sozia­le Kon­tak­te waren für die alten Men­schen nur sehr ein­ge­schränkt mög­lich, gesel­li­ge Fei­ern in gro­ßer Run­de lan­ge Zeit undenk­bar. Das war eine sehr gro­ße Bela­stung für unse­re Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner, den gera­de im hohen Alter und bei Krank­heit ist mensch­li­ches Bei­sam­men­sein ein beson­ders wich­ti­ges Gut“, erläu­ter­te der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak. „Umso schö­ner ist es nun, dass unse­re Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner end­lich wie­der gemein­sam mit ihren Ange­hö­ri­gen sowie unse­ren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern aus­ge­las­sen und unbe­schwert auf unse­rem Som­mer­fest fei­ern kön­nen“, so Tho­mas Petrak freu­dig weiter.

Die Beschäf­tig­ten der Ein­rich­tung hat­ten unter der Feder­füh­rung von Pfle­ge­dienst­lei­ter Tho­mas Kraft­zyk ein bun­tes Rah­men­pro­gramm auf die Bei­ne gestellt. Mit einem Kuchen­buf­fet und reich­lich Grill-Spe­zia­li­tä­ten war für das leib­li­che Wohl bestens gesorgt, so dass sich die pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen und deren Fami­li­en rund­um wohl füh­len konnten.

Für beson­ders gro­ße Begei­ste­rung sorg­ten zwei Auf­trit­te von Bad Staf­fel­stei­ner Kin­der­grup­pen. Die Pur­zel­gar­de vom Staf­fel­stei­ner Kar­ne­vals-Klub e.V. führ­te einen sport­li­chen Tanz durch und der Kin­der­chor „Hap­py Smi­le“ der Pfar­rei St. Kili­an Bad Staf­fel­stein sang fröh­li­che Lie­der für die alten Men­schen des Wohn- und Pfle­ge­heims. „Die Auf­trit­te der Kin­der sind für unse­re Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner etwas ganz Beson­de­res, man konn­te die Freu­de buch­stäb­lich in ihren Augen sehen. Unser herz­lich­ster Dank gilt den bei­den Orga­ni­sa­tio­nen und natür­lich den Kin­dern für ihre tol­len Dar­bie­tun­gen!“, dank­te der Pfle­ge­dienst­lei­ter Tho­mas Kraftzyk.

Nach den Auf­trit­ten der Kin­der lie­ßen die Rot­kreuz­ler und ihre Gäste das Som­mer­fest in fröh­li­cher Run­de, bei Musik und net­ten Gesprä­chen gesel­lig aus­klin­gen. „Unser Som­mer­fest war ein tol­les Ereig­nis für alle Betei­lig­ten. Mein aus­drück­li­cher Dank gilt an die­ser Stel­le allen betei­lig­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, die das Fest mit viel Enga­ge­ment auf die Bei­ne gestellt haben“, lob­te der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak zum Abschluss.