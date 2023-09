Im Rah­men der bun­des­weit statt­fin­den­den „Woche der offe­nen Chö­re“ des Deut­schen Chor­ver­ban­des laden Chö­re zu einer Schnup­per­pro­be ein.

Vom 11. bis zum 17. Sep­tem­ber 2023 öff­nen Chö­re und Vokal­ensem­bles in ganz Deutsch­land allen Inter­es­sier­ten die Türen zu ihren Pro­ben. Mit die­ser Akti­on soll neu­en Mit­sän­ge­rin­nen und Mit­sän­gern die Gele­gen­heit gebo­ten wer­den, unkom­pli­ziert musi­ka­lisch Kon­takt zu knüp­fen. Auch der Kon­zert­chor Musi­ca Voca­lis gehört zu den Ensem­bles, die in Bay­reuth an der „Woche der offe­nen Chö­re“ teil­neh­men. Die offe­ne Pro­be fin­det am Mitt­woch, den 13. Sep­tem­ber 2023 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr in der Refor­mier­ten Kir­che, Bay­reuth, Erlan­ger Str. 29, im 1. Stock, statt. Unter der Lei­tung von Diri­gen­tin Anna Batu­ri­na-Ring­lein kön­nen Inter­es­sier­te bei den Ein­sing­übun­gen mit­ma­chen sowie auch die Chor­stücke für die anste­hen­den Weih­nachts­kon­zer­te kennenlernen.

Infos unter https://​musi​ca​-voca​lis​.de/ oder Tel.0921 53043422