WAL­LEN­FELS, LKR. KRO­NACH. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es in einem Wald­stück nahe Wal­len­fels zu einem töd­li­chen Unfall bei Wald­ar­bei­ten. Ein 56-Jäh­ri­ger erlag im Kran­ken­haus sei­nen Verletzungen.

Am Sams­tag, gegen 14 Uhr, befan­den sich ein 56-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Kro­nach und sein 19-jäh­ri­ger Sohn zur Besei­ti­gung von Sturm­schä­den in einem Wald­stück bei Wal­len­fels. Bei den Arbei­ten geriet der abge­stell­te Trak­tor ins Rut­schen und droh­te, die Böschung hin­ab­zu­rol­len. Dies woll­te der 56-Jäh­ri­ge ver­hin­dern, kam jedoch nicht mehr recht­zei­tig. Der Trak­tor kipp­te um, und der mon­tier­te Front­la­der klemm­te den Mann ein. Für Ber­gung und Trans­port in ein Kran­ken­haus muss­te ein Ret­tungs­hub­schrau­ber ein­ge­setzt wer­den. Der 56-Jäh­ri­ge starb noch am Abend an sei­nen schwe­ren Verletzungen.