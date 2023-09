Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be e.V. und Forch­heim for Future e.V. laden alle Inter­es­sier­ten ein, sich am 9. Sep­tem­ber am Main­Cle­a­nUp Day zu betei­li­gen. Die gemein­sa­me Fami­li­en­ak­ti­on zur Säu­be­rung des Reg­nit­zu­fers fin­det von 10–12 Uhr auf der Sport­in­sel in Forch­heim statt. Unter­stützt wird die Akti­on von Fluss­pa­ra­dies Fran­ken e.V., außer­dem wird sie vom Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber als Schirm­herr des Main­Cle­a­nUp beglei­tet und unterstützt.

Als wich­ti­ger Zufluss zum Main soll durch die Säu­be­rung des Ufers der Reg­nitz durch die­se Akti­on auch in Forch­heim ein Bei­trag zu sau­be­ren Flüs­sen und Mee­ren gelei­stet wer­den und auf das Pro­blem des Ein­weg-Ver­packungs-Mülls hin­ge­wie­sen werden.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer tref­fen sich um 10 Uhr an der Wie­se unter­halb der Reg­nitz­brücke am Park­platz Sport­in­sel. Dort wer­den Hand­schu­he, Müll­säcke und Greif­zan­gen bereit­ge­hal­ten. Mit­ma­chen kann jeder, der Lust hat!

Nach der erfolg­rei­chen Rei­ni­gung des Fluss­ufers sind alle Hel­fe­rin­nen und Hel­fer herz­lich zu einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein im Zukunfts­haus in der Satt­ler­stra­ße 16 ein­ge­la­den. Dort wer­den Geträn­ke und klei­ne Snacks ange­bo­ten. Außer­dem gibt es die Mög­lich­keit, sich über die Arbeit und die Zie­le der betei­lig­ten Orga­ni­sa­tio­nen zu infor­mie­ren und aus­zu­tau­schen. Die Ver­an­stal­ter freu­en sich auf eine rege Teil­nah­me und hof­fen, damit ein Zei­chen für den Schutz unse­rer Gewäs­ser zu setzen.

Alle Teil­neh­men­den wer­den gebe­ten, auf wet­ter­fe­ste Klei­dung und festes Schuh­werk zu ach­ten. Anmel­dung ist erwünscht über die Web­sei­te der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be (www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de) oder über die Main­Cle­a­nUp-Web­sei­te (https://​www​.main​cle​a​nup​.org/​d​e​/​m​a​i​n​c​l​e​a​n​u​p​/​r​e​g​n​i​t​z​-​c​l​e​a​nup).