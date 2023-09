„Talent Monu­ment“ – Land­rats­amt lädt am 10. Sep­tem­ber 2023 zum Tag des offe­nen Denkmals

WEI­SEN­DORF. Denk­ma­le erstrah­len häu­fig als Zeu­gen ver­gan­ge­ner Geschich­ten ihrer Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner. Es sind meist ein­zig­ar­ti­ge Merk­ma­le, die eine unschein­ba­re Kapel­le oder ein Schloss als Denk­mal aus­zeich­nen, vol­ler Geheim­nis­se, die in ihren Bann zie­hen. Am Sonn­tag, den 10. Sep­tem­ber 2023 kön­nen sich Inter­es­sier­te von 10:30 bis 17 Uhr für einen Tag selbst auf Zeit­rei­se bege­ben und Geschich­ten am Denk­mal erle­ben. Unter dem Mot­to „Talent Monu­ment“ des bun­des­wei­ten Akti­ons­ta­ges lädt die Unte­re Denk­mal­schutz­be­hör­de des Land­krei­ses dazu ein, die beson­de­ren Denk­mal-Talen­te des Schlos­ses Wei­sen­dorf zu ent­decken. Kreis­hei­mat­pfle­ger Dr. Man­fred Wel­ker ver­rät, wel­che Geschich­ten „das Schloss Wei­sen­dorf und sei­ne Besit­zer“ prägt.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart eröff­net den Akti­ons­tag um 10:30 Uhr gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Karl-Heinz Hertlein im Schloss Wei­sen­dorf (Höch­stadter Stra­ße 2). Am Nach­mit­tag fin­den Füh­run­gen statt. Für das leib­li­che Wohl ist gesorgt. Ein­tritt ist frei.

Details zum Pro­gramm gibt es im Online-Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des Land­krei­ses unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​s​k​a​l​e​n​d​er/ sowie all­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen zum Tag des Offe­nen Denk­mals unter www​.tag​-des​-offe​nen​-denk​mals​.de.