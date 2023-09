Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

Zwei Män­ner gehen in Haft

A9 / FRAN­KEN­WALD-WEST, LKR. HOF. Die Schlei­er­fahn­der der Grenz­po­li­zei Selb zogen am Sams­tag­nach­mit­tag über ein hal­bes Kilo Rausch­gift aus dem Ver­kehr. Ein Rich­ter erließ Haft­be­fehl gegen zwei Männer.

Ein Ford Focus aus dem Zulas­sungs­be­reich Gif­horn in Nie­der­sach­sen geriet am Sams­tag­nach­mit­tag, gegen 15 Uhr, ins Visier der Schlei­er­fahn­der aus Selb. Besetzt war das Fahr­zeug mit einem 45-jäh­ri­gen Koso­va­ren und einem 22-jäh­ri­gen Alba­ner als des­sen Bei­fah­rer. Bei der Kon­trol­le an der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald-West stell­ten die Fahn­der über ein hal­bes Kilo Mari­hua­na in dem Fahr­zeug fest. Zudem fan­den sie noch meh­re­re Klein­men­gen von Rausch­gift bei den Insas­sen. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen führt nun die Kri­mi­nal­po­li­zei in Hof. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter am Sonn­tag­mit­tag Haft­be­fehl gegen die bei­den Durch­rei­sen­den. In ver­schie­de­nen Justiz­voll­zugs­an­stal­ten war­ten sie nun auf den wei­te­ren Fort­gang des Straf­ver­fah­rens wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäubungsmittelgesetz.