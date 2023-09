Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land­kreis sowie Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Gro­ßen­see­bach – Zwi­schen Sonn­tag 03.09.23 und Mon­tag, in der Zeit von 20:00 – 08:00 Uhr, wur­de ein gepark­ter Pkw an der Berg­stra­ße von einem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und beschä­digt. Der Heck­leuch­te sowie die Heck­stoß­stan­ge des Pkws wur­de dabei ver­kratzt und z.T. gebro­chen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.500,00 Euro. Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 zu melden.