Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken regi­striert zum 31. August über 1730 neu abge­schlos­se­ne Aus­bil­dungs­ver­trä­ge – „Es ist noch nicht zu spät, in die Aus­bil­dung zu starten“.

Zum 1. Sep­tem­ber 2023 star­ten mehr jun­ge Men­schen ihre Kar­rie­re im Hand­werk, die Hand­werks­kam­mer hat mit über 1730 Ver­trä­gen knapp vier Pro­zent mehr neue Aus­bil­dungs­ver­hält­nis­se regi­striert als im Vor­jahr (Stand: 31. August). „Das sind super Nach­rich­ten! Wir haben es offen­sicht­lich geschafft, das Hand­werk wie­der bes­ser zu posi­tio­nie­ren und die Kar­rie­re­chan­cen und erst­klas­si­gen Per­spek­ti­ven sicht­ba­rer zu machen“, freut sich der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der HWK, Rein­hard Bau­er. „Jetzt arbei­ten wir dar­an, dass sich die­se Ent­wick­lung in den kom­men­den Jah­ren fort­setzt und zu einer ech­ten Trend­um­kehr füh­ren wird.“

Ein Plus ver­zeich­net die Hand­werks­kam­mer auch bei den Aus­bil­dungs­be­trie­ben. 2051 Betrie­be aus ganz Ober­fran­ken und aus den unter­schied­lich­sten Gewer­ken bil­den aus (2022: 1902). Es zei­ge sich, dass die Betrie­be stär­ker akti­viert wer­den konn­ten und die Not­wen­dig­keit, Fach­kräf­te aus­zu­bil­den, über­all ange­kom­men sei. Den größ­ten Teil der aus­bil­den­den Betrie­be stel­len mit 1869 Hand­werks­un­ter­neh­men Betrie­be aus der Anla­ge A, also aus Beru­fen, die der soge­nann­ten Mei­ster­pflicht unter­lie­gen. „Die­se Zahl zeigt, wie wich­tig der Mei­ster­brief für die Aus­bil­dung im Hand­werk ist“, ver­deut­licht Bau­er. Das Plus an fast 150 Aus­bil­dungs­be­trie­ben wer­de ausschließlich

durch Betrie­be der Anla­ge A erreicht.

Trotz der posi­ti­ven Zah­len bre­chen das Hand­werk und die Hand­werks­kam­mer nicht in Eupho­rie aus. Der HWK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer: „Man muss klar sehen, dass wir trotz der guten Stei­ge­rung noch immer hin­ter dem Niveau von 2019 zurück­lie­gen und die Coro­na-Del­le noch nicht aus­ge­merzt ist.“ Ver­bun­den mit dem immer grö­ßer wer­den Bedarf an beruf­lich gebil­de­ten, gut qua­li­fi­zier­ten Fach­kräf­ten, müss­ten die Anstren­gun­gen unver­min­dert fort­ge­setzt wer­den. Zumal noch immer vie­le Lehr­stel­len unbe­setzt blei­ben. So sind in der Lehr­stel­len­bör­se, die die Hand­werks­kam­mer auf ihrer Web­sei­te anbie­tet, aktu­ell 445 offe­ne Aus­bil­dungs­plät­ze ein­ge­stellt (Stand: 31. August). „Hier fin­den alle Jugend­li­chen, die sich noch nicht ent­schie­den haben, einen schnel­len Über­blick, wel­che Beru­fe sie in Ober­fran­ken und wohn­ort­nah erler­nen kön­nen.“ Dabei bleibt die Tür auch für einen Aus­bil­dungs­start noch in 2023 offen. „Die Bot­schaft lau­tet: Es ist nicht zu spät! Ihr könnt auch jetzt noch eine Aus­bil­dung beginnen.“

Mehr Frau­en im Kfz-Handwerk

Der Blick in die Sta­ti­stik zeigt, dass im Ver­gleich zum Aus­bil­dungs­jahr 2022 rund drei Pro­zent mehr Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit Mit­tel­schul­ab­schluss ins Hand­werk gegan­gen sind (42 Pro­zent), der Anteil der Gym­na­sia­stin­nen und Gym­na­sia­sten blieb mit zwölf Pro­zent gleich. Ein Plus von 28 Aus­zu­bil­den­den (ins­ge­samt 153) gibt es bei künf­ti­gen Nach­wuchs­kräf­ten ohne deut­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit. Inter­es­sant ist zudem eine Ent­wick­lung bei den belieb­te­sten Aus­bil­dungs­be­ru­fen. Wäh­rend bei jun­gen Män­nern die Top-3-Beu­fe seit Jah­ren unver­än­dert sind – Kraft­fahr­zeug­me­cha­tro­ni­ker, Anla­ge­me­cha­ni­ker für Sanitär‑, Hei­zung- und Kli­ma­tech­nik, Elek­tro­ni­ker –, zeigt sich bei den jun­gen Frau­en eine deut­li­che Ver­schie­bung. Erst­mals schafft es die Kfz-Mecha­tro­ni­ke­rin auf den drit­ten Platz der Top-3-Aus­bil­dungs­be­ru­fe, nach der Kauf­frau für Büro­ma­nage­ment und der Fri­seu­rin. „Über die­sen Schub freu­en wir uns beson­ders“, gesteht Rein­hard Bau­er. „Wir legen ein gro­ßes Augen­merk auf die Anspra­che jun­ger Frau­en, gera­de auch mit dem Pro­jekt „Kurs aufs Hand­werk: Mehr Mäd­chen fürs Hand­werk gewinnen“.“

Ansprech­part­ne­rin­nen und Ansprech­part­ner für Eltern und Jugendliche

Eltern und Jugend­li­che, die noch kei­nen Aus­bil­dungs­platz haben, fin­den bei der Hand­werks­kam­mer unkom­pli­ziert Rat und Unter­stüt­zung. Einen schnel­len Über­blick über noch nicht besetz­te Lehr­stel­len und auch Prak­ti­kums­an­ge­bo­te fin­den sich in der Lehr­stel­len­bör­se (www​.hwk​-ober​fran​ken​.de/​l​e​h​r​s​t​e​l​l​e​n​b​o​e​rse), wobei es dar­über hin­aus vie­le wei­te­re Ange­bo­te gibt. Bei allen Fra­gen dazu hilft das Team Nachwuchswerbung/​Ausbildungsberatung der HWK wei­ter (Kon­takt über Frank Grö­kel, Tele­fon 09281/7263–244, E‑Mail: frank.​groekel@​hwk-​oberfranken.​de).

