Fei­er­li­cher Abschied und Neubeginn

Die Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge fei­er­te Mit­te August den erfolg­rei­chen Abschluss der gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung des Jahr­gangs P20-23. Unter der enga­gier­ten Klas­sen­lei­tung von Ste­phan Schrem­mer und Michel­le Gre­ger erziel­ten die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten her­aus­ra­gen­de Leistungen.

Der fei­er­li­che Rah­men der Ver­an­stal­tung bot nicht nur den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten die Gele­gen­heit, ihre hart erar­bei­te­ten Erfol­ge zu fei­ern, son­dern auch den Leh­ren­den, Fami­li­en und Freun­den, stolz auf deren Ergeb­nis­se zu sein.

Ins­ge­samt schlos­sen 21 Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten erfolg­reich ihre Aus­bil­dung zum Pflegefachmann/​zur Pfle­ge­fach­frau am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge ab. Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen von 7 Absol­ven­tin­nen, Lena Bur­ger, Katha­ri­na Gans, Lena Kapp­auf, Lau­ra Marth, Anne Mül­ler, Ramo­na Stingl und San­dra Wag­ner, die mit einer 1 vor dem Kom­ma glän­zen konnten.

Die Gesamt­durch­schnitts­no­te der Abschluss­prü­fung für die Klas­se P20-23 beträgt beein­drucken­de 1,95. Die­se Lei­stung spie­gelt die her­vor­ra­gen­de Qua­li­tät der Aus­bil­dung und das Enga­ge­ment der Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten wider.

Schul­lei­te­rin Tan­ja Chlup beton­te in ihrer Rede dann auch die beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen des Jahr­gangs P20-23: „Sie haben nun einen wich­ti­gen Mei­len­stein erreicht, denn es endet die 3‑jährige Lehr­zeit, in der sie sowohl in der prak­ti­schen Aus­bil­dung am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge und deren Koope­ra­ti­ons­part­nern als auch in der Berufs­fach­schu­le vol­len Ein­satz gezeigt haben, trotz dem Coro­na-Lock­down und dem damit ver­bun­de­nen Distanzunterricht.“