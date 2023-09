Som­mer, Son­ne, Bade­spaß. Bei schön­stem Son­nen­wet­ter wur­den in den letz­ten Wochen eini­ge Stun­den im Frei­en ver­bracht. In der Som­mer­zeit ist die Son­nen­strah­lung beson­ders inten­siv. Das Gesund­heits­amt Forch­heim nutz­te daher am 22. August die Mög­lich­keit, um mit einem Info­stand im Königs­bad Forch­heim die Bade­gä­ste über Gefah­ren der Son­ne sowie Schutz­maß­nah­men als auch über ultra­vio­let­ten Strah­lung auf­zu­klä­ren. Dabei konn­ten die Besu­cher sich infor­mie­ren und mit­hil­fe eines Quiz­rads ver­schie­de­ne Give-aways gewin­nen, wie Was­ser­bäl­le und Son­nen­cremes. Der geplan­te Ein­satz im Fami­li­en­bad Ebser­Ma­re in Eber­mann­stadt konn­te auf­grund der Wet­ter­la­ge lei­der nicht stattfinden.

Wer sei­ne Haut über­mä­ßig lan­ge und schutz­los der Son­ne aus­setzt, ris­kiert neben einer vor­zei­ti­gen Haut­al­te­rung auch gesund­heit­li­che Gefah­ren. Es steht fest, dass wie­der­hol­te, schwe­re Son­nen­brän­de in der Kind­heit und Jugend das Risi­ko an Haut­krebs zu erkran­ken deut­lich erhö­hen. Prin­zi­pi­ell gilt es. jeden Son­nen­brand zu ver­mei­den, denn die Haut „ver­gisst“ nichts! Ins­be­son­de­re für Kin­der, die sich häu­fig im Frei­en auf­hal­ten und deren UV-Eigen­schutz sich noch in der Ent­wick­lungs­pha­se befin­det, sind prä­ven­ti­ve Son­nen­schutz­maß­nah­men beson­ders wich­tig. Dem­entspre­chend soll­ten alle unbe­deck­te Kör­per­par­tien mit pas­sen­dem, aus­rei­chen­dem Son­nen­schutz­mit­tel recht­zei­tig ein­ge­cremt wer­den. Ins­be­son­de­re im Schwimm­bad oder an Bade­seen ist außer­dem wie­der­hol­tes Ein­cre­men von Bedeu­tung, um den Ver­lust des Son­nen­schutz­mit­tels durch Was­ser­kon­takt oder Schwit­zen aus­zu­glei­chen. Des Wei­te­ren schüt­zen son­nen­dich­te Klei­dung, Son­nen­hü­te und geeig­ne­te Sonnenbrillen.

Sie möch­ten wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Son­nen­schutz? Schau­en Sie doch mal auf der Inter­net­sei­te vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und

Pfle­ge vor­bei: www​.son​ne​-mit​-ver​stand​.de