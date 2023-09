In Fran­ken zu Hau­se: Die bei­den Künst­le­rin­nen Mari­sa Lei­nin­ger aus Argen­ti­ni­en und Maria del Pilar aus der Domi­ni­ka­ni­schen Repu­blik, die seit vie­len Jah­ren in der Regi­on leben, laden zur fei­er­li­chen Finis­sa­ge ihrer Aus­stel­lung ein.

Die Finis­sa­ge fin­det am 09. Sep­tem­ber 2023 um 17:00 Uhr statt.

Ort: KREUZ + QUER Haus der Kir­che Erlan­gen, Boh­len­platz 1, 91054 Erlangen

Mit gro­ßem Inter­es­se ver­folg­ten Besu­cher und Besu­che­rin­nen in den ver­gan­ge­nen Mona­ten die Aus­stel­lung „Lebens­Kreis­Lauf – Mensch im Wan­del“. Im histo­ri­schen Haus KREUZ + QUER in Erlan­gen zei­gen die Künst­le­rin­nen Mari­sa Lei­nin­ger und Maria del Pilar ihre neue­sten Arbei­ten. Mari­sa Lei­nin­ger über­rascht mit groß­for­ma­ti­gen Cya­no­ty­pien. Maria del Pilar erfin­det mit ihren DNA-Por­träts in Col­la­ge & Assem­bla­ge-Tech­nik, die auf der Basis von DNA-Ana­ly­sen ent­stan­den sind, die Por­trät­dar­stel­lung neu. Ihre figu­ra­ti­ven und abstrak­ten Bil­der the­ma­ti­sie­ren Her­kunft, Emo­tio­nen und Ver­än­de­run­gen in ver­schie­de­nen Lebens­pha­sen. The­men, die wäh­rend der Pan­de­mie­zeit vie­le Men­schen beschäf­tig­ten. Die bei­den aus Latein­ame­ri­ka stam­men­den Künst­le­rin­nen stel­len sich mit die­ser Aus­stel­lung erst­mals als Künst­le­rin­nen in der Regi­on vor.

Bei der Finis­sa­ge haben die Besu­cher und Besu­che­rin­nen noch ein­mal die Gele­gen­heit, die Künst­le­rin­nen per­sön­lich ken­nen­zu­ler­nen, mehr über ihr künst­le­ri­sches Schaf­fen zu erfah­ren und mit ande­ren Kunst­in­ter­es­sier­ten ins Gespräch zu kom­men. Es wer­den zahl­rei­che Gäste erwartet.

Erfreu­li­che Nach­richt: Die Aus­stel­lung wird bis zum 27.09.2023 verlängert.

Über die Ausstellung

Um eine Welt im Wan­del zu ver­ste­hen, braucht es einen neu­en Blick auf die Welt und auf uns Men­schen. Die Künst­le­rin­nen Mari­sa Lei­nin­ger und Maria del Pilar machen mit ihren groß­for­ma­ti­gen Acryl- und Cya­no­ty­pie-Bil­dern, Col­la­gen und Assem­bla­gen einen ersten Schritt, ver­su­chen das Leben aus ver­schie­de­nen Blick­win­keln zu betrach­ten und künst­le­risch zu erfas­sen: Ent­ste­hung, Ent­wick­lung bis hin zum Ver­ge­hen. Her­kunft, Ver­än­de­run­gen und Emo­tio­nen wer­den sowohl figu­ra­tiv als auch abstrakt the­ma­ti­siert und dargestellt.

Über KREUZ + QUER – Haus der Kirche

Die Aus­stel­lung fin­det im histo­ri­schen Haus der Kir­che KREUZ + QUER statt. Das Haus selbst hat eine 200-jäh­ri­ge Geschich­te, die von Wand­lun­gen und Ver­än­de­run­gen geprägt ist. Bevor es zum heu­ti­gen Ver­an­stal­tungs­haus wur­de, war es Gemein­de­haus der Kir­chen­ge­mein­de Neu­stadt, zuvor die Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Chri­stus­kir­che, noch wei­ter zurück die Deutsch-refor­mier­te Kir­che. Das Haus steht für Begeg­nun­gen und Offen­heit für alles, was Men­schen bewegt.

Über Mari­sa Leininger

Die in Argen­ti­ni­en gebo­re­ne Künst­le­rin lebt und arbei­tet seit 1985 in Erlan­gen. Rin­ge und Krei­se, über­haupt run­de For­men ohne Anfang und Ende in ewi­ger Ver­än­de­rung beglei­ten ihren Schaf­fens­pro­zess. Die Cya­no­ty­pie (Edel­blau­druck) dient ihr zur Kon­zen­tra­ti­on auf das Wesent­li­che durch Reduk­ti­on in Far­be und Form. Mehr auf Insta­gram: @yo.ma.risa

Über Maria del Pilar

Maria del Pilar, gebo­ren in der Domi­ni­ka­ni­schen Repu­blik, lebt seit über 30 Jah­ren in Deutsch­land und arbei­tet als frei­schaf­fen­de Künst­le­rin. In ihrer Kunst setzt sie sich auf sinn­li­che und poe­ti­sche Wei­se mit The­men wie Indi­vi­dua­li­tät, Her­kunft und kul­tu­rel­ler Viel­falt aus­ein­an­der. Mit Hil­fe von Col­la­ge, Assem­bla­ge, Mixed Media oder Druck­tech­ni­ken ver­sucht sie Viel­falt sicht­bar zu machen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.maria​del​pi​lar​.art

Ver­an­stal­ter

Bil­dung Evangelisch

https://​www​.bil​dung​-evan​ge​lisch​.de

Ver­län­ger­te Ausstellung:

Bis 27. Sep­tem­ber 2023, geöff­net Mo. und Mi. 9.30 – 14.00 Uhr Di. und Do. 9.30 – 18.00 Uhr.