Eine Kurz­nach­richt vom Enkel, der sich über Geld­sor­gen beklagt und um Hil­fe bit­tet oder ein Anruf, der von einem schein­ba­ren Pro­blem der Toch­ter berich­tet, für wel­ches schnell etwas Geld über­wie­sen wer­den muss. Trick- und Schock­an­ru­fe, die beson­ders älte­re Men­schen ins Ziel neh­men, um sie um ihr Geld oder per­sön­li­che Infor­ma­tio­nen zu betrü­gen, neh­men immer wei­ter zu. Um auf sol­che gefähr­li­chen Anru­fe und Nach­rich­ten vor­zu­be­rei­ten, bespricht Kri­mi­nal­kom­mis­sar Domi­nik Klo­se am Mitt­woch, 6. Sep­tem­ber 2023 um 15 Uhr die häu­fig­sten Vor­ge­hens­wei­sen der Betrü­ger und zeigt auf, wie Ange­ru­fe­ne in einem sol­chen Fall reagie­ren kön­nen. Ver­an­stal­tungs­ort ist der Kul­tur-Raum Fich­tel­ge­bir­ge, KuKuK – Alter Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43, 95460 Bad Ber­neck. Der Ein­tritt für den Vor­trag ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.

