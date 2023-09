Woh­nungs­öff­nung akut / Tierrettung

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth am 04.09.2023 um 10:56 Uhr zu einer drin­gen­den Woh­nungs­öff­nung ver­bun­den mit einer Tier­ret­tung. Die Besit­zer eines Hun­des in der Gei­gen­bau­er­sied­lung haben sich in den Urlaub bege­ben und die Nach­barn gebe­ten sich um ihren Vier­bei­ner zu küm­mern. Hier­für wur­de den hilfs­be­rei­ten Nach­barn auch ein Schlüs­sel für die Woh­nung über­ge­ben. Dum­mer­wei­se war dies schein­bar der fal­sche Schlüs­sel bzw. ließ sich die Woh­nung mit die­sem nicht öff­nen. Die Nach­barn alar­mier­ten dar­auf­hin die Feu­er­wehr. Die Woh­nung wur­de mit Sperr­werk­zeug geöff­net, wor­in der Hund schon sehn­süch­tig auf sei­ne Ret­ter war­te­te. Der Vier­bei­ner wur­de in die Obhut der Nach­barn über­ge­ben und die Woh­nungs­tü­re wie­der ver­schlos­sen. Nach ca. 40-minü­ti­ger Ein­satz­dau­er konn­ten die Ein­satz­kräf­te die Ein­satz­stel­le über­ge­ben und in das Gerä­te­haus einrücken.