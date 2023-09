Die Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge ruft zur Teil­nah­me an einem Pro­jekt der Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau im Rah­men des baye­ri­schen Streu­obst­pakts auf

Bis ins unter­frän­ki­sche Veits­höch­heim hat es sich her­um­ge­spro­chen, dass auch im Fich­tel­ge­bir­ge die ver­schie­den­sten Obst­bäu­me wach­sen und gedei­hen kön­nen – und das vor allem auch schon sehr lan­ge. Ob man sich vor­stel­len könn­te an einem Obst­sor­ten-Erfas­sungs­pro­jekt teil­zu­neh­men, so der Anruf im Früh­jahr von Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin Chri­sti­ne Gleiß­ner von der Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG). Im Zuge des Baye­ri­schen Streu­obst­pakts erhielt die LWG in Veits­höch­heim den Auf­trag, ein zukunfts­fä­hi­ges Sor­ten­er­hal­tungs­kon­zept Streu­obst für ganz Bay­ern zu ent­wickeln, das 2022 und 2023 in sechs Pilot­land­krei­sen gete­stet wird und als Vor­bild für ande­re Land­krei­se und Gemein­den die­nen soll. Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ist einer die­ser sechs aus­ge­wähl­ten Land­krei­se, unter ande­rem da hier auch Bäu­me aus Böh­men ange­lie­fert und gepflanzt wur­den. Zwei Rari­tä­ten in der Regi­on sind bei­spiels­wei­se der Gestreif­te Bach­ap­fel oder der Vir­gi­ni­sche Rosenapfel.

Nun sind die Kreis­fach­be­ra­te­rin­nen für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge Clau­dia Bütt­ner und Dr. Kri­sti­na Schrö­ter auf das „Schwarm­wis­sen“ der Fich­tel­ge­birg­le­rin­nen und Fich­tel­ge­birg­ler ange­wie­sen: „Brin­gen Sie uns Apfel- und Bir­nen­pro­ben von Ihren Bäu­men“, so Schrö­ter. „Ger­ne kön­nen Sie auch Sor­ten nach­be­stim­men las­sen, bei denen Sie sich nicht sicher sind.“ Von größ­tem Inter­es­se sind ins­be­son­de­re älte­re Bäu­me, die viel­leicht im Haus­gar­ten oder auf dem Feld­weg bei der Hun­de­run­de ste­hen. Wich­tig ist es, die­se alten Sor­ten zu erfas­sen und dann auch zu erhal­ten. Die Bestim­mung erfolgt durch zwei Pomo­lo­gen und eine Pomo­lo­gin am 14. Sep­tem­ber 2023 im Land­rats­amt, an der Inter­es­sier­te vor Ort auch teil­neh­men können.

„Wie in einem Akti­en­de­pot streut man durch den Erhalt mög­lichst vie­ler Sor­ten das Risi­ko für künf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen im Anbau. Wel­che Sor­ten kom­men viel­leicht mit künf­ti­gen kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen gut zurecht? Wel­che sind beson­ders all­er­gi­ker­freund­lich? Oder resi­stent gegen ver­schie­de­ne Krank­hei­ten und Schäd­lin­ge?“ so Bütt­ner. Gera­de die­ses Jahr hän­gen die Apfel­bäu­me in unse­rer Regi­on über­voll, wohin­ge­gen in hei­ße­ren Ecken Bay­erns über einen gerin­gen Obst­an­satz geklagt wird. Viel­leicht wird also das Fich­tel­ge­bir­ge bald zu einer Obstanbauregion?

Was sol­len Bür­ge­rin­nen und Bür­ger jetzt tun?

Machen Sie mit beim „Citi­zen Sci­ence“ Pro­jekt und erfah­ren Sie, wel­chen Apfel Oma immer zum Kuchen­backen ver­wen­det hat oder aus wel­cher Bir­ne Opa immer ein biss­chen Schnaps gebrannt hat.

Bit­te geben Sie min­de­stens fünf typi­sche Früch­te Ihrer Sor­te in einer Papier­tü­te bis 13. Sep­tem­ber 2023 an einer der sechs Sam­mel­stel­len ab. Die­se sind über den gan­zen Land­kreis ver­teilt zu fin­den. Wich­tig: Die Früch­te soll­ten am besten unbe­schä­digt und mit Stiel sein (nicht die schön­sten). Bit­te weder waschen noch polie­ren! Noch wich­ti­ger: Fül­len Sie den Erfas­sungs­bo­gen aus, nur so kön­nen wir Sie errei­chen, um Ihnen die Sor­te mit­zu­tei­len und den Baum in unse­re Erfas­sung auf­neh­men. Unter allen, die eine Obst­pro­be abge­ben, wer­den drei Ther­mo­t­rink­fla­schen verlost.

Hier alle Sam­mel­stel­len im Überblick:

Kur & Tourist-Information

Wun­sied­ler Stra­ße 4

95163 Weißenstadt

Land­rats­amt Wunsiedel

Jean-Paul-Str. 9

95632 Wunsiedel

Rat­haus Nagel

Wun­sied­ler Str. 25

95697 Nagel

plaß­ar­chi­tek­tur

Burg­stra­ße 8

95707 Thiersheim

Fami­lie Legat

Län­ge­nau­er Str. 13

95100 Selb

Fami­lie Plaß

Lei­ten­weg 4

95706 Schirnding

Für Fra­gen ste­hen das Team der Kreis­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge ger­ne zur Verfügung:

Mail: claudia.​buettner@​landkreis-​wunsiedel.​de

Mail: kristina.​schroeter@​landkreis-​wunsiedel.​de