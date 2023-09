„Die Ent­schei­dung von Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder war die ein­zig rich­ti­ge Kon­se­quenz – es gab kei­ne Grund­la­ge für eine Ent­las­sung. Wir haben den Aus­gang so erwar­tet, da die Bewer­tung objek­tiv und mit Augen­maß getrof­fen wur­de. Hubert Aiwan­ger hat sich in einem lan­gen per­sön­li­chen Gespräch mit Mar­kus Söder aus­führ­lich erklärt, die Vor­wür­fe stets zurück­ge­wie­sen und den Fra­gen­ka­ta­log trans­pa­rent beantwortet.

Ich stand mit ihm über die Freie-Wäh­ler-Grup­pen in Par­tei und Frak­ti­on in den ver­gan­ge­nen Tagen in stän­di­gen Kon­takt und weiß daher, dass er von den Vor­wür­fen regel­recht geschockt war und die letz­ten Tage nicht spur­los an ihm vor­bei gegan­gen sind. Daher fin­de ich es auch bewun­derns­wert, dass Hubert Aiwan­ger dem media­len Druck stand­ge­hal­ten und einen Rück­tritt stets aus­ge­schlos­sen hat.

Nach­dem sich Hubert Aiwan­ger für even­tu­el­les Fehl­ver­hal­ten in sei­ner Schul­zeit bereits ent­schul­digt hat­te, gli­chen die fort­ge­setz­ten Ver­leum­dun­gen und Rück­tritts­ge­su­che einer Schmutz­kam­pa­gne, die der Dis­kus­si­ons­kul­tur in unse­rem Land nicht wür­dig ist. Ich bin auch der Mei­nung, dass die Rol­le der SZ drin­gend auf den Prüf­stand gestellt wer­den muss. Ob die­se Kam­pa­gne wirk­lich noch mit Qua­li­täts­jour­na­lis­mus ver­ein­bar ist und alle jour­na­li­sti­schen Stan­dards ein­ge­hal­ten wur­den, dar­an habe ich gro­ße Zweifel.

Auch die Stim­mung in der Bevöl­ke­rung spie­gelt das wie­der. Umfra­gen aus Bay­ern haben klar gezeigt, dass ein Groß­teil der Bevöl­ke­rung die Kam­pa­gne gegen Hubert Aiwan­ger skep­tisch betrach­tet und Rück­tritts­ge­su­che als über­zo­gen emp­fun­den hat. Bereits am Wochen­en­de wur­de Hur­bert Aiwan­ger wie­der eupho­risch in den Fest­zel­ten empfangen.

Wir sind der Auf­fas­sung, dass er für das unver­ant­wort­li­che und voll­kom­men inak­zep­ta­ble Han­deln eines Fami­li­en­mit­glieds vor mehr als drei Jahr­zehn­ten kei­ner­lei poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung trägt.

Anti­se­mi­ti­sche Vor­wür­fe sind rei­ne Erfindung

Ich ken­ne Hubert Aiwan­ger schon lan­ge, ich habe mit ihm wäh­rend mei­ner Arbeit als Mit­glied des Land­tags zahl­rei­che Gesprä­che geführt und weiß, dass er jeg­li­che Form von Anti­se­mi­tis­mus strikt ablehnt – sämt­li­che Vor­wür­fe in die­se Rich­tung sind rei­ne Erfindung.

Wie schon bis­her wird die FREIE WÄH­LER Land­tags­frak­ti­on auch in Zukunft alle For­men von Anti­se­mi­tis­mus, Ras­sis­mus und Extre­mis­mus bekämpfen.

In sei­ner Rol­le als Wirt­schafts­mi­ni­ster hat Hubert Aiwan­ger den Frei­staat Bay­ern in den letz­ten fünf Jah­ren u.a. sicher durch die Coro­na-Pan­de­mie geführt, und das mit erheb­li­chem per­sön­li­chen Ein­satz. Dar­über hin­aus hat er erfolg­reich für einen beschleu­nig­ten Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien gekämpft, die Was­ser­stoff­tech­no­lo­gie im Frei­staat vor­an­ge­trie­ben und sich stets für einen star­ken Wirt­schafts­stand­ort Bay­ern eingesetzt.

Wir haben aus die­ser Erfah­rung eine wich­ti­ge Erkennt­nis gewon­nen: Sie hat den Zusam­men­halt inner­halb der Frei­en Wäh­ler und unse­re Unter­stüt­zung für Hubert Aiwan­ger ver­deut­licht. Wir haben immer wie­der klar gemacht, eine Fort­set­zung der Koali­ti­on wird es nur mit Hubert Aiwan­ger geben, auf kei­nen Fall ohne ihn.

Blick nach vor­ne: Freie Wäh­ler wol­len erfolg­rei­che Regie­rungs­ar­beit fortsetzen

Ins­ge­samt ist die­se soge­nann­te Affä­re mit der Ent­schei­dung von Mar­kus Söder abge­schlos­sen. Dies soll­ten nun auch die poli­ti­schen Geg­ner akzep­tie­ren. Die­se Erfah­rung stärkt unse­re Ent­schlos­sen­heit für die bevor­ste­hen­de Land­tags­wahl. Wir wol­len unse­re erfolg­rei­che und ziel­ori­en­tier­te Arbeit in der bewähr­ten Bay­ern­ko­ali­ti­on für die Men­schen in unse­rem Land kon­se­quent fort­set­zen. Auch Mar­kus Söder hat noch­mal deut­lich gemacht, dass eine schwarz-grü­ne Per­spek­ti­ve nicht in Fra­ge kommt, son­dern er auf eine sta­bi­le Regie­rung aus CSU und FW setzt.

Auch wenn bei der Son­der­sit­zung des Baye­ri­schen Land­tags am kom­men­den Don­ners­tag mit wei­te­ren Stör­feu­ern der Oppo­si­ti­on mit den übli­chen Paro­len zu rech­nen ist, so zählt nun das Wort des Mini­ster­prä­si­den­ten; für uns zählt der Blick nach vorne:

Der Fokus von uns Frei­en Wäh­lern bleibt auf den Bedürf­nis­sen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gerich­tet. Wir sind fest ent­schlos­sen, unser Land wei­ter vor­an­zu­brin­gen. Unser Land steht vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen, die­se gilt es nun wie­der in den Mit­tel­punkt der poli­ti­schen Arbeit zu stel­len – zum Wohl Bay­erns und Oberfrankens!“