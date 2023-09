Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

40-Jäh­ri­ge attackiert Poli­zi­sten und ran­da­liert im Krankenhaus

COBURG. Am frü­hen Sonn­tag­abend rief der Ret­tungs­dienst Cobur­ger Poli­zi­sten im Stadt­ge­biet zur Unter­stüt­zung. Eine reni­ten­te Pati­en­tin wei­ger­te sich, sich behan­deln zu lassen.

Am Sonn­tag um 17:15 Uhr rief der Ret­tungs­dienst die Poli­zei­strei­fe in die Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Eine 40-Jäh­ri­ge war drin­gend behand­lungs­be­dürf­tig, wei­ger­te sich aller­dings sich unter­su­chen zu las­sen. Die Frau, die sich zu die­sem Zeit­punkt in er psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on befand, woll­te sich nicht mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kli­ni­kum trans­por­tie­ren las­sen. Auch das gute Zure­den der ein­ge­setz­ten Beam­ten brach­te nichts. Die Frau attackier­te die Beam­ten und ver­letz­te einen dabei leicht. Unter Poli­zei­be­glei­tung trans­por­tier­te der Ret­tungs­dienst die Frau ins Kli­ni­kum nach Lich­ten­fels. Neben meh­re­ren Trit­ten und ver­such­ten Schlä­gen muss­ten die Beam­ten noch eini­ge Belei­di­gungs­ti­ra­den über sich erge­hen lassen.

Nach Rück­spra­che mit einer Staats­an­wäl­tin ord­ne­te die­se bei der Frau, die vor­her offen­sicht­lich Medi­ka­men­te oder Rausch­gift zu sich genom­men hat­te, eine Blut­ent­nah­me an. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me in der Woh­nung fan­den die Beam­ten neben ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen Medi­ka­men­ten auch noch eine klei­ne­re Men­ge Betäubungsmittel.

Am Mon­tag­mor­gen ver­stän­dig­te das behan­deln­de Kli­ni­kum in Lich­ten­fels die Poli­zei, da die 40-Jäh­ri­ge sich nicht beru­hi­gen ließ und begann die Kran­ken­sta­ti­on zu demo­lie­ren. Auf­grund der psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on und der kon­kre­ten Fremd­ge­fahr blieb den Beam­ten nichts ande­res übrig als die Frau ins Bezirks­kli­ni­kum nach Kut­zen­berg ein­zu­wei­sen. Die Beam­ten ermit­teln nun wegen eines tät­li­chen Angriffs sowie Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te, einem Ver­stoß nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Sachbeschädigung.

Wahl­pla­ka­te verunstaltet

COBURG. In der Nacht auf Mon­tag beschmier­ten Unbe­kann­te vier Wahl­pla­ka­te in Coburg mit Graf­fi­ti. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Sonn­tag, 20.30 Uhr, bis Mon­tag, 9.50 Uhr, besprüh­ten die Täter drei Groß­wahl­pla­ka­te in der Lau­te­rer Stra­ße und ein Pla­kat im Fabrik­weg mit Graf­fi­ti. Sie ver­un­stal­te­ten die abge­bil­de­ten Per­so­nen unter ande­rem mit schwar­zen Hit­ler­bär­ten und brach­ten auf einem Wahl­pla­kat den Schrift­zug „A.C.A.B“ auf. Der Gesamt­scha­den beträgt etwa 400 Euro.

Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu den Taten machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Mini­bag­ger auf Trans­port­an­hän­ger gestohlen

REG­NITZ­LOSAU, LKR. HOF. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de stah­len Unbe­kann­te einen Trans­port­an­hän­ger samt Mini­bag­ger von einem Betriebs­ge­län­de in Reg­nitz­losau. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Im Zeit­raum von Sams­tag­abend, 21 Uhr, bis Mon­tag, 6.15 Uhr, mach­ten sich unbe­kann­te Die­be auf einem Fir­men­ge­län­de im Indu­strie­ge­biet Klötz­la­müh­le zu schaf­fen. Dort stah­len sie einen Mini­bag­ger. Der grau-rote Bag­ger der Mar­ke Takeuchi stand auf einem grau­en Anhän­ger der Mar­ke Wil­liams. Der Anhän­ger trug zuletzt das Kenn­zei­chen RE-MV 300 und wur­de eben­falls gestoh­len. Hier­zu muss­ten die Die­be den Anhän­ger von einem Lie­fer­wa­gen der Fir­ma abrei­ßen, sodass dabei die Beleuch­tungs­ein­rich­tung außer Funk­ti­on geriet. Der Abtrans­port erfolg­te ver­mut­lich unbeleuchtet.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt wegen des Dieb­stahls und bit­tet um Mit­hil­fe aus der Bevöl­ke­rung. Wer Hin­wei­se zur Tat geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/7040.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Uner­laub­te Ver­än­de­run­gen an PKW

Kro­nach – Der Fah­rer eines VW Golf wur­de am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, gegen 18.00 Uhr durch Beam­te der PI Kro­nach in der Thü­rin­ger Stra­ße in Gun­dels­dorf einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass am Fahr­zeug des 33jährigen Fah­rers meh­re­re tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen vor­ge­nom­men wur­den, wel­che letzt­end­lich zum Erlö­schen der Betriebs­er­laub­nis führ­ten und mit einer Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt ein­her­gin­gen. Ein ent­spre­chen­des Buß­geld­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Fahr­rad entwendet

Kro­nach – Im Tat­zeit­raum vom ver­gan­ge­nen Sams­tag, 22.00 Uhr auf Sonn­tag, 12.00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in Kro­nach, in der Ger­hard-Haupt­mann-Stra­ße aus einem Fahr­rad­ab­stell­raum eines dor­ti­gen Wohn­an­we­sens ein Moun­tain­bike der Mar­ke Red Bull, Typ CC-400 Fac­troy in schwarz. Dem Geschä­dig­ten ist ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von etwa 470 Euro ent­stan­den. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Äpfel sind weg

Stock­heim – Den Ver­lust von etwa 5 Zent­ner Äpfel muss ein Geschä­dig­ter aus Wol­fers­dorf bekla­gen. Durch einen bis dato unbe­kann­ten Dieb wur­de aus dem Gar­ten des besag­ten Grund­stückes im Zeit­raum vom ver­gan­ge­nen Sams­tag, 20.00 Uhr auf Sonn­tag, 09.00 Uhr ein Apfel­baum kom­plett abge­ern­tet. Der Geschä­dig­te macht einen Ent­wen­dungs­scha­den von 200 Euro geltend.