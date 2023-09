Wir sind der Jahn – eine erfolg­rei­che Som­mer­sai­son 2023 geht an der Käs­rö­the sehr posi­tiv zu Ende

Unse­re 1. Damen­mann­schaft unge­schla­gen auf Platz 1

Mit 12:0 Punk­ten, also 6 kla­ren Sie­gen, konn­ten die Damen eine wei­te­re Sai­son als Vie­rer­mann­schaft been­den. Gegen die Mann­schaf­ten aus Werns­dorf, Möh­ren­dorf, Uehl­fed, Neu­ses, Höch­stadt und RW Erlan­gen IV gewan­nen unse­re Jahn-Damen jeweils sehr sou­ve­rän und sicher­ten sich die Tabel­len­füh­rung, lei­der ist hier ein Auf­stieg nicht möglich.

Voll moti­viert war unse­re Her­ren-Mann­schaft dabei

Unse­re Her­ren-Mann­schaft trai­nier­te im Win­ter flei­ßig und star­te­te mit hoher Ein­satz­be­reit­schaft in ihre näch­ste Sai­son. Mit 2 Sie­gen und viel Kampf­geist konn­ten sie die Nord­li­ga 4 mit dem 5. Platz abschlie­ßen. Das Poten­zi­al der Mann­schaft ver­spricht eini­ges für die näch­sten Jahre.

Unse­re Damen 30 I spielt das erste Jahr in der Alters­klas­se Damen 40

Das erste Jahr in der Alters­klas­se 40 ende­te für unse­re Damen sehr erfolg­reich. In der Nord­li­ga eins konn­ten sie unge­schla­gen mit 8.0 Punk­ten den ersten Tabel­len­platz sichern. Sehr kla­re Sie­ge gegen Eggols­heim und Dechs­endorf zu Beginn der Sai­son schaff­ten Sicher­heit. Das Der­by gegen Kirch­eh­ren­bach ver­lief kla­rer als gedacht. Das letz­te und ent­schei­den­de Spiel gegen den Tabel­len­nach­barn aus Bau­nach war die erwar­te­te span­nen­de Par­tie, die unse­re Damen 40 mit 5:4 für sich ent­schie­den und somit den Auf­stieg in die Lan­des­li­ga 2 besiegelte.

Auch unse­re im letz­ten Jahr neu gegrün­de­te Vie­rer Mann­schaft Damen 30/2 wech­sel­te in die Alters­klas­se Damen 40 und konn­ten wei­ter Spiel­pra­xis in der noch jun­gen Kar­rie­re sam­meln und ver­buch­ten vie­le knap­pe Spie­le und ein Unent­schie­den für sich.

Unse­rer Her­ren 30/I – siche­rer Klas­sen­er­halt nach Aufstieg

Im letz­ten Som­mer schaff­ten unse­re Her­ren 30 den Auf­stieg in die Lan­des­li­ga eins. Mit sehr star­ken Lei­stun­gen gegen Ger­brunn, Aschaf­fen­burg und sogar einem 9:0 gegen Bad Kis­sin­gen konn­ten unse­re Her­ren 30 punk­ten und durch einen knap­pen 5:4 Sieg gegen Bürg­stadt den drit­ten Tabel­len­platz sichern. Eine tol­le Leistung.

Erfolg­rei­che Sai­son für unse­re Her­ren 30/II

Nach­dem die letz­te Sai­son für unse­re Her­ren 30/II nicht so erfolg­reich ver­lief, hat­ten sie sich für die­sen Som­mer eini­ges vor­ge­nom­men. Ver­stärkt durch eini­ge jün­ge­re Spie­ler konn­ten sie zwar eine 2:7 Nie­der­la­ge zu Beginn in Hau­sen nicht ver­hin­dern, kamen aber im Lauf der Sai­son immer bes­ser ins Spiel und konn­ten mit 2 Sie­gen, auch im Der­by gegen den TC FO, und 2 sehr knap­pen Nie­der­la­gen einen sehr guten drit­ten Platz erreichen.

Unse­re Her­ren 40 im Nord­li­ga 1 gefordert

Unse­re Her­ren 40 hat­ten in die­ser Sai­son das Glück nicht auf ihrer Sei­te. In sie­ben Spiel­ta­gen muss­ten sie sich gegen star­ke Geg­ner vier­mal mit nur 3:6 geschla­gen geben, konn­ten aber auch zwei Sie­ge ein­fah­ren und über­win­tern auf dem 6. Tabellenplatz.

Unse­re Her­ren 65 schaf­fen sou­ve­rä­nen Klassenerhalt

Nach dem siche­ren Durch­marsch in die Lan­des­li­ga 2 haben unse­re Her­ren 65 das Ziel Klas­sen­er­halt aus­ge­ge­ben. Mit 10:4 Punk­ten erreich­ten sie durch 4 kla­re Sie­ge gegen Hirschaid, zwei­mal Bay­reuth und Mel­ken­dorf, zwei Unent­schie­den und eine knap­pe Nie­der­la­ge gegen Röt­ten­bach einen sehr guten 4.Platz von 8 Mann­schaf­ten. Was ist wohl das Ziel für 2024?

Frei­zeit­dop­pel 70 – seit Jah­ren sta­bi­le Leistungen

Eine posi­ti­ve Bilanz mit 6:4 Punk­ten und 3 kla­ren Sie­gen ver­half unse­ren Her­ren 70 in der Frei­zeit­dop­pel-Liga zu einem sehr guten drit­ten Platz und muss­ten sich nur Schwein­furt und Burg­farrn­bach geschla­gen geben. Mit viel Freu­de und Kampf­geist gehen sie frei­tags an den Start um in 4 Dop­peln ihre Lei­stung zu zeigen.

Die Som­mer­sai­son 2023 ist abge­schlos­sen, es waren fai­re und span­nen­de Par­tien zum Teil bei extre­men Wet­ter­be­din­gun­gen – es hat viel Spaß gemacht. Vol­ler Vor­freu­de blicken wir auf die Meden-Spiel­run­de Som­mer 2024.

Damit das War­ten nicht so lan­ge dau­ert, haben wir in die­sem Win­ter zum ersten Mal eine Mixed Mann­schaft gemel­det, die an 5 Spiel­ta­gen in jeweils 2 Ein­zeln (Damen und Her­ren) und 2 Mixed-Dop­peln antre­ten. Spiel­be­trieb wird in der Ten­nis­hal­le in der Käs­rö­the 21 sein. Wir freu­en uns auf span­nen­de Spielbegegnungen.

Zum Abschluss der Som­mer­sai­son fei­ern wir am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023 gemein­sam. Ab 11 Uhr gibt es Weiß­wür­ste bei Live Musik, danach Kaf­fee und Kuchen und Brat­wür­ste. Auch sport­lich haben wir eini­ges zu bie­ten. Um 13.30 Uhr gibt es einen Kids Par­cours und par­al­lel ein Schnup­per­trai­ning für Erwach­se­ne. Kommt ein­fach vor­bei und fei­ert mit uns.