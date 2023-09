Am Sams­tag­nach­mit­tag brann­te in Bam­berg ein Klein­trans­por­ter bis zum Total­scha­den aus. Wegen der unkla­ren Brand­ur­sa­che ermit­telt die Kriminalpolizei.

Am Sams­tag, gegen 14.20 Uhr, mel­de­ten Pas­san­ten über Not­ruf den Voll­brand eines Klein­trans­por­ters. Der Mer­ce­des Sprin­ter war auf dem Betriebs­hof einer Fir­ma in der Bött­ger­stra­ße abge­stellt. Da der Motor­raum und das Füh­rer­haus kom­plett aus­ge­brannt waren, konn­te die Feu­er­wehr nur noch ein Wrack mit Total­scha­den von zir­ka 30.000 Euro löschen. An der angren­zen­den Gebäu­de­wand ent­stand ein Scha­den von zir­ka 10.000 Euro.

Zur unkla­ren Brand­ur­sa­che ermit­telt nun die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Wenn Sie Hin­wei­se zur Ent­ste­hung des Bran­des geben kön­nen, mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.