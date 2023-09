Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Hand­fe­ste Auseinandersetzung

Am Sams­tag kam es kurz vor Mit­ter­nacht in der Erlan­ger Fuß­gän­ger­zo­ne zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Personen.

Unweit des Huge­not­ten­plat­zes tra­fen hier­bei ein 44-jäh­ri­ger und des­sen Beglei­ter auf eine vier­köp­fi­ge Grup­pe, bestehend aus 3 Män­nern und einer Frau. Im Ver­lauf der zunächst ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung wur­de der 44- jäh­ri­ge aus der Grup­pe her­aus von min­de­stens einer Per­son mehr­fach mit der Faust ins Gesicht geschla­gen, so dass er ver­letzt zu Boden ging. Die Täter­grup­pe ent­fern­te sich in Rich­tung Markt­platz und konn­te trotz inten­si­ver Fahn­dung durch meh­re­re Strei­fen der PI Erlan­gen-Stadt nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Der 44-jäh­ri­ge wur­de auf­grund sei­ner leich­ten Kopf­ver­let­zung in eine Kli­nik eingeliefert.

Die Per­so­nen aus der Täter­grup­pe konn­ten nur dürf­tig beschrie­ben wer­den. Sie sol­len alle ca. 25 Jah­re alt gewe­sen sein. Einer der Män­ner trug wei­ße Klei­dung, die weib­li­che Per­son dunk­le Kleidung.

Zeu­gen der Aus­ein­an­der­set­zung wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt unter der Tel. Nr. 09131/760–115 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Betrun­ken PKW angefahren

Ecken­tal / Ben­zen­dorf – Ein Kirch­weih­be­su­cher woll­te gegen 01:15 Uhr, mit sei­nem PKW vom Park­platz des Kirch­weih­ge­län­des in Ben­zen­dorf weg­fah­ren. Hier­bei fuhr er aber einen gepark­ten PKW an. Durch Zeu­gen wur­de der Unfall beob­ach­tet und die Poli­zei ver­stän­digt. Die ein­ge­setz­te Strei­fe stell­te vor Ort fest, dass der Fah­rer alko­ho­li­siert war. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert über 2 Pro­mil­le. Der PKW-Fah­rer wur­de schließ­lich zur Blut­ent­nah­me mit zur Dienst­stel­le der PI Erlan­gen-Land ver­bracht. Hier wur­de auch sein Füh­rer­schein sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Streit auf der Kerwa

Her­zo­gen­au­rach. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tags gerie­ten auf einer Kirch­weih zwei Per­so­nen anein­an­der. Ein alko­ho­li­sier­ter 24-jäh­ri­ger Mann aus Zirn­dorf pack­te eine Frau aus Her­zo­gen­au­rach unsanft am Arm, sodass die­se Schmer­zen ver­spür­te. Die eben­falls ange­trun­ke­ne Dame wie­der­rum riss sich los und schlug den Her­ren mit der Hand kräf­tig auf den Hin­ter­kopf. Die ver­stän­dig­te Poli­zei beru­hig­te die Kon­tra­hen­ten, bei­de erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Spin­ne als Bei­fah­rer löst Unfall aus

Adels­dorf: Eine Spin­ne war Sams­tag­mit­tag (02.09.2023, 11:39 Uhr) Aus­lö­ser für einen Unfall.

Eine 43-Jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin befuhr in Aisch zunächst die See­gar­ten­stra­ße und woll­te in die Bam­ber­ger Stra­ße abbie­gen. Beim Abbie­ge­vor­gang bemerk­te sie plötz­lich eine Spin­ne neben sich. Die unge­be­te­ne Bei­fah­re­rin seil­te sich gera­de ab und zog dadurch das Inter­es­se der Maz­da-Fah­re­rin auf sich.

Durch die Ablen­kung über­sah die Frau ein Ver­kehrs­zei­chen und fuhr dagegen.

Am Pkw ent­stand dadurch ein Scha­den von ca. 1500 Euro. Ver­letzt wur­de zum Glück niemand.