Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Sams­tag­vor­mit­tag wur­de in einem Kauf­haus in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein 50-jäh­ri­ger dabei beob­ach­tet, wie er einen Geld­beu­tel in sei­ne Hosen­ta­sche steck­te und ohne die­sen zu bezah­len das Geschäft ver­ließ. Dabei schlug die Dieb­stahl­si­che­rung an. Der Mann wur­de durch eine Ange­stell­te ins Büro gebe­ten. Die Poli­zei wur­de ver­stän­digt und erstat­te­te Anzei­ge. Der Geld­beu­tel hat­te einen Wert von ca. 15 Euro.

BAM­BERG. In der Zeit von Diens­tag, 22.08.23, bis Don­ners­tag, 31.08.23, wur­de ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, Modell Race am Ein­gang des Bam­ber­ger Bahn­hofs (Bren­ner­stra­ße) ent­wen­det. Die­ses war mit einem Ket­ten­schloss an einem Metall­bü­gel ange­schlos­sen. Das Rad hat­te einen Zeit­wert von ca. 600 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt bit­tet unter der Num­mer 0951/9129210 um Zeugenhinweise.

BAM­BERG. Am Sams­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr wur­de ein gel­bes Moun­tain­bike der Mar­ke Ste­vens, Modell Tani­wha am Ein­gang des Bam­ber­ger Bahn­hofs (Bren­ner­stra­ße) ent­wen­det. Die­ses war mit einem Ket­ten­schloss an einem Metall­bü­gel ange­schlos­sen. Das Rad hat­te einen Zeit­wert von ca. 375 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt bit­tet unter der Num­mer 0951/9129210 um Zeugenhinweise.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sams­tag zwi­schen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr wur­de auf dem Park­platz der REWE An der Brei­ten­au ein grau­er Mer­ce­des G‑Klasse vor­ne rechts beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Die Poli­zei bit­tet unter der Ruf­num­mer 0951/9129210 um Hinweise.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Sams­tag muss­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt kurz vor Mit­ter­nacht zu einem Ein­satz in eine Gemein­schafts­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten aus­rücken. Hier waren zwei jun­ge Män­ner anein­an­der­ge­ra­ten. Die­se führ­ten ihren Streit mit einer Gabel und einem Besen­stiel. Bei dem Vor­fall wur­den bei­de leicht ver­letzt. Anzei­ge an die Staats­an­walt­schaft wegen wech­sel­sei­ti­ger Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­te wur­de erstat­tet. Eine ärzt­li­che Behand­lung war nicht nötig.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Gleich zwei Dieb­stäh­le in einem Dro­ge­rie­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße wur­den der Poli­zei am Sams­tag­nach­mit­tag gemel­det. In bei­den Fäl­len flüch­te­ten die Täter nach Ver­las­sen des Mark­tes. Zuvor hat­ten sie Waren aus dem Regal genom­men und lie­fen ohne zu bezah­len an der Kas­se vor­bei. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land führt die Ermitt­lun­gen, Zeu­gen­hin­wei­se kön­nen unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit­ge­teilt werden.

Der erste Täter war ca. 180 cm groß, ca. 35 Jah­re, hat­te dunk­le Haa­re, einen Kinn­bart, trug einen blau-weiß gestreif­ten Pull­over mit bei­ger Weste, blaue Jeans und sein Han­dy an einem Band um den Hals. Er führ­te eine dunk­le Son­nen­bril­le und eine Ein­kaufs­ta­sche mit sich.

Der zwei­te Täter, war ca. 180 cm, 25 Jah­re, hat­te eben­falls dunk­le Haa­re, kei­nen Bart und trug ein wei­ßes T‑Shirt, eine schwar­ze Hose und eine schwar­ze Sonnenbrille.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STRUL­LEN­DORF. Am Sams­tag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Staats­stra­ße 2188 zwi­schen Werns­dorf und Lee­sten zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein Trak­tor­fah­rer bog nach links in einen Feld­weg ab, der nach­fol­gen­de Pkw-Fah­rer woll­te in die­sem Moment über­ho­len und erkann­te den Abbie­ge­vor­gang zu spät. Beim Ver­such noch nach rechts aus­zu­wei­chen streif­te er mit sei­ner lin­ken Fahr­zeug­sei­te ein am Heck des Trak­tors ange­brach­tes Mäh­werk. Der 24-Jäh­ri­ge wur­de leicht ver­letzt. Der 40-jäh­ri­ge Unfall­geg­ner blieb unverletzt.

Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 10.000 Euro.

Schwe­rer Ver­kehrs­un­fall nach Kol­li­si­on zwi­schen Pkw und Motorrad

MIT­TEL­STEIN­ACH. Auf der Kreis­stra­ße BA 44, zwi­schen Mit­tel­stein­ach und Unter­stein­nach kam es am Sonn­tag­nach­mit­tag zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem 30-jäh­ri­gen Motor­rad­fah­rer und einem 61-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer. Der Fah­rer des schwar­zen Sko­da fuhr von einem Feld­weg nach links auf die Kreis­stra­ße in Rich­tung Unter­stein­ach und über­sah dabei den von rechts kom­men­den Fah­rer einer roten BMW. Es kam zur Kol­li­si­on, wodurch der Motor­rad­fah­rer nach rechts von der Fahr­bahn abkam. Er „flog“ regel­recht mit sei­nem Krad ca. 15m durch die Luft, setz­te auf die tie­fer gele­ge­ne Wie­se auf und kam nach wei­te­ren 25m zum Lie­gen. Der Motor­rad­fah­rer erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen, wes­halb ein Ret­tungs­hub­schrau­ber mit Not­arzt zur Unfall­stel­le kam. An der Unfall­stel­le wur­den zunächst meh­re­re Frak­tu­ren an Armen und Bei­ne fest­ge­stellt, eine aku­te Lebens­ge­fahr bestand aber nicht.

Der 61-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt und muss­te auch nicht wei­ter ärzt­lich ver­sorgt wer­den. Der schwar­ze Sko­da wur­de an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te beschä­digt und hat­te einen Scha­den i.H.v. 5.000,- EUR, war aber noch fahrbereit.

Die rote BMW erlitt einen Total­scha­den i.H.v. 10.000,- EUR und muss­te nach der Unfall­auf­nah­me von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Die ört­li­che Feu­er­wehr wur­de alar­miert und war mit vier Ein­satz­kräf­ten vor Ort und unter­stütz­te die Poli­zei anfangs bei der Absperrung.

Wei­ter­hin war die Kreis­stra­ße BA 44 für ca. 1,5 h kom­plett gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Ober­tru­bach. Am Sams­tag­nach­mit­tag fuhr ein 55-jäh­ri­ger Krad­fah­rer aus Nürn­berg mit sei­nem Kawa­sa­ki Kraft­rad auf der B2 von Leu­pold­stein Rich­tung Neu­dor­fer Höhe. Auf dem Sozi­us befand sich zudem eine 58-jäh­ri­ge Nürn­ber­ge­rin. Im Bereich einer schar­fen Links­kur­ve kam das Kraft­rad auf­grund über­höh­ter, nicht ange­paß­ter Geschwin­dig­keit nach rechts von der Fahr­bahn ab und kol­li­diert mit einem Ver­kehrs­zei­chen. Die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten wur­den durch den Sturz mit­tel­schwer ver­letzt und wur­den zunächst durch einen Not­arzt am Unfall­ort erst­ver­sorgt und anschlie­ßend ins Kli­ni­kum Peg­nitz ver­bracht. Am Kraft­rad ent­stand Totalschaden.

Der Gesamt­scha­den wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Stra­ßen­ver­kehr wur­de gegen den Füh­rer des Motor­ra­des eingeleitet.

Unfall­flucht

Leu­ten­bach. Am Sams­tag­abend gg. 21:30 Uhr fuhr ein 65-jäh­ri­ger Nürn­ber­ger mit sei­nem Pkw Audi auf der Staats­stra­ße von Mit­te­leh­ren­bach Rich­tung Kun­reuth. Im Aus­lauf einer Links­kur­ve kam ihm ein bis­lang unbe­kann­ter Trak­tor­fah­rer mit Anbau­ge­rät ent­ge­gen, wes­halb der Pkw ins Ban­kett aus­wei­chen muss­te, da der Trak­tor sei­ner­seits nicht äußerst rechts fuhr. Der Pkw fuhr im Wei­te­ren ca. 50 Meter eine Böschung ent­lang und kol­li­dier­te mit meh­re­ren Leit­pfo­sten, bevor das Fahr­zeug wie­der auf die Fahr­bahn gelenkt wer­den konnte.

Der Trak­tor fuhr unbe­hel­ligt wei­ter und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfallstelle.

Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von rund 2000 Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und erbit­tet Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Trak­tor­fah­rer unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0, der zur Unfall­zeit im betref­fen­den Bereich unter­wegs war.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hetz­les. Am Sams­tag­mor­gen befuhr ein 33-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die Stra­ße von Ebers­bach in Rich­tung Hetz­les und woll­te nach links auf die Staats­stra­ße in Rich­tung Effel­trich abbie­gen. Hier­bei über­sah er eine vor­fahrts­be­rech­tig­te 59-Jäh­ri­ge, die die Staats­stra­ße mit ihrem Pkw von Neun­kir­chen in Rich­tung Effel­trich befuhr. Durch den Zusam­men­stoß wur­den die 59-Jäh­ri­ge und ihre gleich­alt­ri­ge Mit­fah­re­rin leicht ver­letzt und muss­ten medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Bei­de Pkw waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 14.000.- EUR.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Sams­tag­vor­mit­tag park­te ein 36-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw gegen 09:45 Uhr auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Wil­ly-Brandt-Allee. Als er gegen 11:05 Uhr zurück­kehr­te, bemerk­te er einen fri­schen Unfall­scha­den auf der lin­ken Sei­te sei­nes Mer­ce­des. Obwohl ein Scha­den in Höhe von etwa 2.500.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher ohne wei­te­re Ver­an­las­sung von der Unfall­stel­le. Auf Grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Beschä­di­gung durch einen Ein­kaufs­wa­gen ver­ur­sacht wur­de. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Hau­sen. Am Sams­tag befuh­ren ein 27- und 28-Jäh­ri­ger mit ihrem Renn­rad gegen 13:20 Uhr die B470. Im Orts­teil Wim­mel­bach näher­te sich auf der Bur­ker Stra­ße von hin­ten ein Motor­rad­fah­rer. Die­ser hup­te zunächst mehr­fach und zeig­te den Rad­fah­rern wäh­rend des Über­hol­vor­gangs den Mit­tel­fin­ger. Anschlie­ßend scher­te er so knapp vor den Rad­fah­rern wie­der ein, dass die­se abbrem­sen muss­ten, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen zur Iden­ti­fi­zie­rung des Motor­rad­fah­rers auf­ge­nom­men und sucht Zeu­gen des Gesche­hens (Tel.: 09191/7090–0).

Dormitz. Am Sams­tag­nach­mit­tag woll­te ein 65-Jäh­ri­ger das Unkraut auf sei­nem Grund­stück mit einem Bun­sen­bren­ner ent­fer­nen. Hier­bei fing jedoch die angren­zen­de Hecke Feu­er und geriet in Brand. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2.000.- EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Schlan­ge aus Wohn­haus entfernt

Michel­au i.OFr., Lkr. Lich­ten­fels. Am Sams­tag, gegen 17:45 Uhr, teil­te eine besorg­te Anwoh­ne­rin aus Michel­au i.OFr. mit, dass sie eine Schlan­ge in ihrer Woh­nung fest­stel­len konn­te. Vor Ort bestä­tig­te sich die Mit­tei­lung und die Beam­ten konn­ten das Tier sorg­sam in einem Behält­nis ein­fan­gen. Nach Rück­spra­che mit einem Schlan­gen­ex­per­ten konn­te das Tier als Rin­gel­nat­ter iden­ti­fi­ziert wer­den. Da kei­ne Gefahr von dem Tier aus­ging, wur­de das Kriech­tier an einem geeig­ne­ten Ort wie­der in die Frei­heit entlassen.

Betrun­ke­nen aus dem Ver­kehr gezogen

Lich­ten­fels, Lkr. Lich­ten­fels. Am frü­hen Mor­gen des 03.09.2023 konn­te nach bür­ger­li­cher Mit­tei­lung ein 20-jäh­ri­ger Bay­reu­ther einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Der Fahr­zeug­füh­rer stand dabei sicht­lich unter Alko­hol­ein­fluss, wes­halb die Fahrt vor Ort unter­bun­den wur­de. Nach durch­ge­führ­ter Blut­ent­nah­me, durf­te der ehe­ma­li­ge Ver­kehrs­teil­neh­mer wie­der ent­las­sen wer­den – jedoch ohne sei­nen Füh­rer­schein, die­ser wur­de noch vor Ort sichergestellt.

Der jun­ge Mann muss sich nun wegen eines Ver­ge­hens der Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten und neben einer Stra­fe auch mit dem Ent­zug sei­ner Fahr­erlaub­nis zu rechnen.