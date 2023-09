Am Sonn­tag, 8. Okto­ber, fin­det die Baye­ri­sche Land­tags- und ober­frän­ki­sche Bezirks­wahl statt. Die Stadt Bay­reuth ist in 38 all­ge­mei­ne Stimm­be­zir­ke auf­ge­teilt. Die Wahl­lo­ka­le sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

In den Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen, die den Stimm­be­rech­tig­ten in der Zeit bis zum 17. Sep­tem­ber über­sandt wer­den, sind der jewei­li­ge Stimm­be­zirk und der Wahl­raum ange­ge­ben, in dem abge­stimmt wer­den kann. Stimm­be­rech­tig­te kön­nen nur in dem Wahl­raum des Stimm­be­zirks abstim­men, in des­sen Wäh­ler­ver­zeich­nis sie ein­ge­tra­gen sind. Zur Stimm­ab­ga­be müs­sen sie ihre Wahl­be­nach­rich­ti­gung und ihren amt­li­chen Per­so­nal­aus­weis oder Rei­se­pass mitbringen.

Zwei Stim­men für Land­tags- und zwei Stim­men für Bezirkswahl

Jeder Stimm­be­rech­tig­te hat zwei Stim­men für die Land­tags­wahl sowie zwei Stim­men für die Bezirks­wahl. Gewählt wird mit amt­li­chen Stimm­zet­teln, die beim Betre­ten des Wahl­raums aus­ge­hän­digt wer­den. Die Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler erhal­ten fol­gen­de Stimmzettel:

einen klei­nen wei­ßen Stimm­zet­tel zur Land­tags­wahl für die Wahl einer oder eines Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ten (Erst­stim­me),

einen gro­ßen wei­ßen Stimm­zet­tel zur Land­tags­wahl für die Wahl einer oder eines Wahl­kreis­ab­ge­ord­ne­ten (Zweit­stim­me),

einen klei­nen blau­en Stimm­zet­tel zur Bezirks­wahl für die Wahl einer Bezirks­rä­tin oder eines Bezirks­rats im Stimm­kreis (Erst­stim­me),

einen gro­ßen blau­en Stimm­zet­tel zur Bezirks­wahl für die Wahl einer Bezirks­rä­tin oder eines Bezirks­rats im Wahl­kreis (Zweit­stim­me).

Auf jedem Stimm­zet­tel darf nur eine Stim­me abge­ge­ben werden.

Hin­wei­se zur Briefwahl

Wer mit­tels Brief­wahl abstim­men will, erhält auf Antrag mit dem Wahl­schein fol­gen­de Unterlagen:

je einen Stimm­zet­tel mit den Stimm­be­wer­bern für die Land­tags­wahl (weiß) und die Bezirks­wahl (blau),

je einen Stimm­zet­tel mit den Wahl­kreis­be­wer­bern für die Land­tags­wahl (weiß) und die Bezirks­wahl (blau),

einen wei­ßen Stimm­zet­tel­um­schlag für die Landtagswahl,

einen blau­en Stimm­zet­tel­um­schlag für die Bezirkswahl,

einen roten Wahl­brief­um­schlag mit der Anschrift, an die der Wahl­brief zu über­sen­den ist, und

ein Merk­blatt für die Briefwahl.

Bei der Brief­wahl müs­sen die Stimm­be­rech­tig­ten dafür sor­gen, dass der Wahl­brief, in dem sich der Wahl­schein und die ver­schlos­se­nen Stimm­zet­tel­um­schlä­ge (mit den jeweils zuge­hö­ri­gen Stimm­zet­teln) befin­den, bei der auf dem Wahl­brief­um­schlag ange­ge­be­nen Stel­le spä­te­stens am 8. Okto­ber, bis 18 Uhr, ein­geht. Der Wahl­brief kann auch bei der ange­ge­be­nen Stel­le abge­ge­ben werden.