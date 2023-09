Forch­heim for Future hat­te wie­der zu einer gemein­sa­men Müll­sam­mel­ak­ti­on ein­ge­la­den und so schwärm­ten neun eif­ri­ge Bürger*Innen im Forch­hei­mer Nor­den aus, um Geh­we­ge, Stra­ßen­rän­der, Grün­flä­chen, Berei­che unter Hecken und an Bus­hal­te­stel­len von dem zu rei­ni­gen, was ande­re im öffent­li­chen Raum acht­los fal­len­ge­las­sen oder absicht­lich weg­ge­wor­fen haben. Wie es scheint, haben eini­ge Men­schen kein Bewusst­sein dafür, dass gera­de das vie­le gefun­de­ne Pla­stik in allen mög­li­chen For­men und Grö­ßen sowie die mas­sen­haft zu fin­den­den Ziga­ret­ten­kip­pen eine gro­ße Umwelt­be­la­stung dar­stel­len. Erfreu­li­cher­wei­se haben sich in den Feri­en dies­mal auch jun­ge Men­schen an der Akti­on betei­ligt. Die Stim­mung war wie immer gut. Es macht Spaß, gemein­sam einen Bei­trag zu lei­sten, unse­re Stadt sau­ber zu halten.

Ger­ne kön­nen Neue/​Interessierte bei den kom­men­den Aktio­nen dazu sto­ßen – auch spon­tan. Aus­rü­stung kann immer aus­ge­lie­hen wer­den. Das näch­ste Clean-Up fin­det schon am Sams­tag, den 9.9.23 von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. Im Rah­men des Main­Clean-Up-Days sol­len das Ufer und die Umge­bung der Reg­nitz – eines Neben­flus­ses des Mains – sau­be­rer wer­den. Die von der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be in Koope­ra­ti­on mit Forch­heim for Future initi­ie­re Akti­on fin­det unter Schirm­herr­schaft und mit Betei­li­gung unse­res baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­sters Glau­ber sowie unse­res Bür­ger­mei­sters Kirsch­stein statt. Treff­punkt ist dabei auf dem Park­platz auf der Sport­in­sel unter­halb der Brücke.