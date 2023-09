Jähr­li­cher Test­lauf steht bald wie­der an

Jedes Jahr am zwei­ten Don­ners­tag im Sep­tem­ber fin­det der Bun­des­wei­te Warn­tag statt. Es ist eine gemein­sa­me Übung von Bund, Län­dern sowie teil­neh­men­den Krei­sen, kreis­frei­en Städ­ten und Gemein­den. Er dient dazu, Abläu­fe und Schnitt­stel­len zu erpro­ben und im Nach­gang zu ver­bes­sern. Gleich­zei­tig soll auf das The­ma War­nung, Warn­ka­nä­le und Selbst­schutz auf­merk­sam gemacht wer­den. Je ver­trau­ter jeder Ein­zel­ne von uns mit dem The­ma War­nung und Risi­ken ist, desto effek­ti­ver kann man in einer Gefah­ren­si­tua­ti­on han­deln und sich und ande­re schützen.

Im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge wer­den am bun­des­wei­ten Warn­tag die bekann­ten Warn-Apps (z.B. NINA und Kat­Warn) aus­lö­sen. Auch mit­tels Cell Broad­cast (ein unab­hän­gi­ger Dienst, der ein Mobil­funk­netz benö­tigt, aber unab­hän­gig von SMS oder Inter­net­ver­bin­dung funk­tio­niert) wird gewarnt wer­den. Ob man eine Warn­mel­dung erhält, hängt in der Regel aber auch davon ab, wel­ches Smart­phone man besitzt und ob die Soft­ware aktu­ell ist. Genaue­re Infor­ma­tio­nen zu den Gerä­ten fin­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger hier: https://​www​.bbk​.bund​.de/​D​E​/​W​a​r​n​u​n​g​-​V​o​r​s​o​r​g​e​/​W​a​r​n​u​n​g​-​i​n​-​D​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​/​S​o​-​w​e​r​d​e​n​-​S​i​e​-​g​e​w​a​r​n​t​/​C​e​l​l​-​B​r​o​a​d​c​a​s​t​/​E​m​p​f​a​n​g​s​f​a​e​h​i​g​e​-​G​e​r​a​e​t​e​/​e​m​p​f​a​n​s​f​a​e​h​i​g​e​-​g​e​r​a​e​t​e​.​h​tml

Man­che Gerä­te sind tech­nisch nicht in der Lage, eine sol­che War­nung zu erhalten.

Sire­nen wer­den kei­ne zu hören sein, da es im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge der­zeit nur Sire­nen der Feu­er­wehr gibt, die für einen sol­chen Fall nicht vor­ge­se­hen sind.

Wei­te­res Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al zum bun­des­wei­ten Warn­tag – auch in ande­ren Spra­chen – fin­den Inter­es­sier­te unter: https://​www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​/​n​e​w​s​/​2​0​2​3​/​w​a​r​n​tag