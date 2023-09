Die Sel­ber Wöl­fe tre­ten am Wochen­en­de in Deg­gen­dorf beim Vor­be­rei­tungs­tur­nier um den Nie­mei­er-Haus­tech­nik-Cup an

Im letz­ten Jahr gin­gen die Sel­ber Wöl­fe beim Nie­mei­er-Haus­tech­nik-Cup in Deg­gen­dorf als Tur­nier­sie­ger her­vor. Somit tritt das Wolfs­ru­del in die­sem Jahr als Titel­ver­tei­di­ger an und schlüpft nicht nur des­we­gen in die Favo­ri­ten­rol­le. Die wei­te­ren Teil­neh­mer sind der Gast­ge­ber Deg­gen­dor­fer SC sowie die Heil­bron­ner Fal­ken (bei­de Ober­li­ga Süd) und die Unter­land Cava­liers aus der Alps Hockey League.

Form­kur­ve

Die letz­ten bei­den Gast­spie­le unse­rer Sel­ber Wöl­fe bei den Pirá­ti Chom­u­tov und den Star­bulls Rosen­heim gin­gen knapp ver­lo­ren. Doch die Ergeb­nis­se sind in der Sai­son­vor­be­rei­tung ohne­hin zweit­ran­gig. Viel wich­ti­ger ist, dass das Trai­ner­ge­spann ver­schie­de­ne Din­ge aus­pro­bie­ren kann, dass der gesam­te Kader Spiel­pra­xis bekommt und sich auch die jun­gen Cracks zei­gen kön­nen. Und dies­be­züg­lich kön­nen Ser­gej Waß­mil­ler und Lan­ny Gare auch zufrie­den sein, stand doch bis auf den leicht ange­schla­ge­nen Wöl­fe-Stür­mer Richard Gel­ke bis­lang stets der kom­plet­te Kader zur Verfügung.

Die Geg­ner

Zunächst bekom­men es die Sel­ber Wöl­fe am Sams­tag mit dem Gast­ge­ber Deg­gen­dor­fer SC zu tun. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Nie­der­bay­ern vor hei­mi­schen Publi­kum bis in die Haar­spit­zen moti­viert sein und den Wöl­fen alles abver­lan­gen wer­den. Tags dar­auf trifft das Wolfs­ru­del dann ent­we­der auf den letzt­jäh­ri­gen Geg­ner in den Play­downs und spä­te­ren Abstei­ger Heil­bron­ner Fal­ken oder auf die Unter­land Cava­liers aus Süd­ti­rol. Sowohl Deg­gen­dorf als auch Heil­bronn zäh­len zu den Teams, die die hoch­fa­vo­ri­sier­ten Blue Devils Wei­den das ein oder ande­re Mal ärgern und im Kampf um den Auf­stieg in die DEL2 viel­leicht sogar ein Bein stel­len wol­len. Bei­de Mann­schaf­ten soll­ten also kei­nes­falls auf die leich­te Schul­ter genom­men werden.

Schwe­rer ein­zu­schät­zen ist die Lei­stungs­fä­hig­keit der Unter­land Cava­liers, eines der letzt­jäh­ri­gen Top-Teams aus der Alps Hockey League. Rein von der Papier­form gehen die Sel­ber Wöl­fe aber ein­deu­tig als Favo­rit ins Turnier.

Lin­e­up

Vor­aus­sicht­lich wird am Wochen­en­de das kom­plet­te Wolfs­ru­del ein­satz­be­reit sein, so dass wie­der flei­ßig aus­pro­biert und durch­ge­wech­selt wer­den kann.

Alex Gross­ru­bat­scher blickt voraus

Wöl­fe Neu­zu­gang Alex Gross­ru­bat­scher blickt zufrie­den auf den bis­he­ri­gen Ver­lauf der Saisonvorbereitung:

„Bis­her läuft die Vor­be­rei­tung aus mei­ner Sicht sehr gut. Die Trai­nings­ein­hei­ten waren alle­samt sehr inten­siv und wir haben uns in den Test­spie­len auch von Spiel zu Spiel stei­gern kön­nen. Klar gibt es immer noch Klei­nig­kei­ten, an denen wir arbei­ten müs­sen. Das wer­den wir im Lau­fe der kom­men­den bei­den Wochen auch noch tun, sodass wir dann pünkt­lich zum Sai­son­start unser Spiel dann auch über 60 Minu­ten durch­zie­hen kön­nen.“ Ganz beson­ders freut sich der Ver­tei­di­ger auf die Begeg­nung gegen sei­nen frü­he­ren Club am Sams­tag: „Gegen das ehe­ma­li­ge Team zu spie­len ist immer etwas Beson­de­res. Zumal die Deg­gen­dor­fer Mann­schaft im Ver­gleich zum letz­ten Jahr ziem­lich zusam­men­ge­blie­ben ist. Ich ken­ne noch ganz vie­le Jungs und freue mich dar­auf, gegen die auch mal im Wett­kampf­mo­dus zu spie­len. Ich freue mich auch auf die Fans in Deg­gen­dorf. Ich war ja doch ein paar Jah­re in Deg­gen­dorf und es war auch eine sehr schö­ne Zeit dort.“ Obwohl er gebür­ti­ger Süd­ti­ro­ler ist, tut sich auch Alex Gross­ru­bat­scher schwer, den mög­li­chen Sonn­tags­geg­ner aus der Alps Hockey League ein­zu­schät­zen: „Ich kann da nicht so viel dazu sagen, da ich die Alps Hockey League nicht rich­tig ver­fol­ge. Klar ken­ne ich ein paar Leu­te, die dort spie­len und auch mein Hei­mat­ver­ein ist in die­ser Liga, aber so rich­tig gut beur­tei­len kann ich die Qua­li­tät trotz­dem nicht. Ich glau­be aber, dass ein gutes Niveau vor­herrscht. Nicht ganz ver­gleich­bar mit der DEL2, aber ich den­ke auf Augen­hö­he mit den Top Teams der Ober­li­ga. Es wird defi­ni­tiv ein inter­es­san­tes Spiel wer­den, soll­ten wir am Sonn­tag auf die Unter­land Cava­liers treffen.“

Tickets/​Liveübertragung

Bei­de Par­tien (Sams­tag um 16:00 Uhr gegen den Deg­gen­dor­fer SC und Sonn­tag um 14:30 (Geg­ner offen)) wer­den live auf Spra­de TV über­tra­gen. Für all die­je­ni­gen, die live vor Ort sein wol­len, bie­tet der Deg­gen­dor­fer SC ein Wochen­end­ticket oder Tages­tickets an: https://​www​.ticket​-online​shop​.com/​o​l​s​/​d​e​g​g​e​n​-​s​h​o​p​/​d​e​/​e​i​n​z​e​l​t​i​c​k​e​t​s​/​c​h​a​n​n​e​l​/​s​h​o​p​/​i​n​dex