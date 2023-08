Ein High­light im Frän­ki­schen Sommerprogramm

Das Wet­ter spielt uns zur Zeit vie­le Kaprio­len. Und trotz nicht so guter Pro­gno­sen haben sich die „Dancing Trouts“, der Square­dance­club in Forch­heim, dafür ent­schie­den im Kel­ler­wald auf dem Greif Kel­ler, im Rah­men des Frän­ki­schen Som­mer­pro­gramms, den zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Square­dance auf den Kel­lern durchzuführen.

Und sie wur­den dafür belohnt. Das Wet­ter hat gehal­ten. Die über 40 Tän­zer und Tän­ze­rin­nen aus 7 frän­ki­schen Clubs erleb­ten einen schö­nen Club­abend. Gleich 3 Cal­ler, MC Jür­gen Vogl, Jür­gen Wei­ssen­born und Wal­ter Luger, sorg­ten mit ihren Calls für sehr gute Stim­mung. Klas­sisch für die Tän­zer, her­aus­for­dernd für die Neu­en, und über­a­schend für manch einen, war eine gute Mischung für den Abend. So man­ches Cal­ler Duett rief Begei­ste­rung her­vor. Tän­zer aus den nach­fol­gen­den Clubs hat­ten ihre wah­re Freu­de: Dancing Trouts Forch­heim, Shoo­ting Stars Fürth, Shil­lelaghs Erlan­gen, Bam­berg Corn­hus­ker, ACR Erlan­gen, Tic Tac Toers Ans­bach und Sput­niks Lauf Die­se Ver­an­stal­tung im Rah­men des frän­ki­schen Som­mer­pro­gramms stei­gert die Vor­freu­de, wenn die Clubs so im Sep­tem­ber nach der Som­mer­pau­se wie­der los­le­gen. Hier in Forch­heim die Dancing Trouts star­ten ab Diens­tag, 19.09.2023 jeweils wöchent­lich 19:00 – 21:30 Uhr in Bucken­ho­fen im Saal der Sportgaststätte.

Die ersten bei­den Club­aben­de (19.9. und 26.9.) ver­an­stal­ten sie gleich ein OPEN HOU­SE. Zuschau­en – Mit­tan­zen – Infor­mie­ren ist das Mot­to. Jeder kann kom­men und wem es gefällt, der neue Kurs für Anfän­ger beginnt am 10.10.2023. Wir freu­en uns.

Hier eini­ge Impres­sio­nen vom Square­dance auf den Kel­lern 2023:

Infor­ma­tio­nen zu den „Dancing Trouts“ unter https://​www​.dancing​-trouts​.de