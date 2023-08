Der Inte­gra­ti­ons­preis der Regie­rung von Ober­fran­ken wird auch in die­sem Jahr ver­lie­hen. Ab sofort sind Bewer­bun­gen dafür mög­lich. Mit dem Preis wer­den Initia­ti­ven und Pro­jek­te in Ober­fran­ken aus­ge­zeich­net, wel­che die Inte­gra­ti­on von Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund in beson­de­rer Wei­se för­dern und sich für ein kul­tu­rel­les Mit­ein­an­der ein­set­zen. Der Preis soll Aner­ken­nung her­aus­ra­gen­der Lei­stun­gen und Ansporn zum Wei­ter­ma­chen zugleich sein. Auch soll er die Erfol­ge in der Inte­gra­ti­on sicht­bar machen und so ande­re zum Nach­ma­chen anre­gen. Ziel ist es, die Inte­gra­ti­on dau­er­haft blei­be­be­rech­tig­ter Per­so­nen zu för­dern. Es kön­nen auch Bewer­bun­gen und Vor­schlä­ge mit Bezug zur Ukrai­ne-Kri­se ein­ge­reicht werden.

Kom­mu­nen, Ver­bän­de, Ver­ei­ne, Selbst­hil­fe­grup­pen, son­sti­ge Initia­ti­ven und Ein­zel­per­so­nen kön­nen sich sowohl bewer­ben als auch Kan­di­da­ten vor­schla­gen, die in Ober­fran­ken ent­spre­chen­de Pro­jek­te durchführen.

Bewer­bungs­schluss ist der 30. Sep­tem­ber 2023 .

Das vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on zur Ver­fü­gung gestell­te Preis­geld in Höhe von 7.000,00 € soll auf drei Pro­jek­te ver­teilt werden.

Die Regie­rung von Ober­fran­ken bit­tet Bewer­bun­gen oder Vor­schlä­ge online mit einer kur­zen Dar­stel­lung des Inte­gra­ti­ons­pro­jekts und eini­gen Aus­füh­run­gen zur Begrün­dung des Vor­schla­ges ein­zu­rei­chen. Das For­mu­lar hier­für ist auf der Home­page der Regie­rung von Ober­fran­ken unter „Auf­ga­ben“ – „Sicher­heit, Kom­mu­na­les und Sozia­les“ – Inte­gra­ti­ons­prei­se der Regie­run­gen; Bewer­bung oder Ein­rei­chung“ – „Online-Ver­fah­ren“ zu finden.

Als Ansprech­part­ner steht Herr Jür­gen Neu­bau­er (Tel. 0921/604‑1633, E‑Mail: juergen.​neubauer@​reg-​ofr.​bayern.​de) zur Verfügung.