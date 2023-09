Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Hun­de­lei­ne zuge­schla­gen – Täte­rin Dank Zeu­gen­hin­wei­se ermittelt

Wie berich­tet, kam es am 21. August zu einem tät­li­chen Angriff einer Hun­de­hal­te­rin, die ihre Kon­tra­hen­tin mit der Hun­de­lei­ne malträtierte.

Dank zahl­rei­cher Zeu­gen­hin­wei­se, die auf­grund eines Pres­se­auf­ru­fes bei der Poli­zei ein­gin­gen, konn­te eine Tat­ver­däch­ti­ge ermit­telt werden.

Die Hin­wei­se führ­ten zu einer 19-jäh­ri­ge Frau, die zu Tat­zeit mit ihrem Vier­bei­ner, der auf den Namen Zeus hör­te, unter­wegs war und im Bereich der Sand­berg­stra­ße auf die spä­ter geschä­dig­te Frau traf. Nach einem Streit schlug die jun­ge Frau mit ihrer Hun­de­lei­ne mehr­fach auf ihr Gegen­über ein.

Die 19-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung verantworten.

Kup­fer­die­be festgenommen

Die Erlan­ger Poli­zei nahm am Don­ners­tag­abend zwei Män­ner fest, die auf einer Bau­stel­le Kup­fer­roh­re im Wert von über tau­send Euro entwendeten.

Ein Ver­ant­wort­li­cher der Groß­bau­stel­le in der Frey­ers­le­bens­tra­ße teil­te der Poli­zei zwei ver­däch­ti­ge Per­so­nen mit, die sich auf dem Bau­stel­len­ge­län­de zu schaf­fen mach­ten und von der Video­über­wa­chung erfasst wurden.

Die alar­mier­ten Poli­zei­be­am­ten tra­fen zwei Män­ner an, die einen Ford Tran­sit mit Kup­fer­roh­ren voll­ge­la­den hat­ten. Wie sich her­aus­stell­te, arbei­te­te einer der bei­den Män­ner auf die­se Bau­stel­le und hat­te das Metall wäh­rend sei­ner Arbeits­zeit dort zur Abho­lung deponiert.

Nach Fei­er­abend fuhr er zusam­men mit sei­nem Mit­tä­ter auf das Bau­stel­len­ge­län­de, um die bereit­ge­leg­ten Kup­fer­roh­re zu entwenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fah­rer­flucht in Eckental

Ecken­tal – Am Mon­tag, den 28.08.2023, gegen 10:30 Uhr, kam es im Bau­stel­len­be­reich der Sand­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Eine älte­re Dame fuhr beim Ran­gie­ren rück­wärts gegen die Gar­ten­mau­er eines Wohn­hau­ses, wor­auf die­se etwa 400kg schwe­re Mau­er umkipp­te. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1200€. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Bei dem Tat­fahr­zeug dürf­te es sich um einen sil­ber­nen Pkw, ver­mut­lich ein SUV, han­deln. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder der Unfall­ver­ur­sa­che­rin geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Aggres­si­ves Ver­hal­ten auf Parkplatz

Adels­dorf: Am 31.08.23 gegen 22.00 Uhr hiel­ten sich zwei Jugend­li­che auf dem Park­platz am EDE­KA auf. Ein dunk­ler PKW fuhr mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit auf den Park­platz, hup­te die Jungs an und fuhr anschlie­ßend mit hoher Geschwin­dig­keit auf die bei­den zu und in die Lade­zo­ne des EDE­KA. In wie weit der Fah­rer des PKW absicht­lich han­del­te oder nur ange­ben woll­te, ist nicht geklärt.

Wahl­pla­ka­te beschädigt

Höchstadt/​Mühlhausen: Seit dem 25.08.23 wur­de fest­ge­stellt, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter Wahl­pla­ka­te des Bünd­nis 90 die Grü­nen beschä­digt. Der Täter riss Pla­ka­te von der Hal­te­rung ab und beschmier­te sie mit belei­di­gen­den Wor­ten. Zeu­gen die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei in Höch­stadt unter der Num­mer 09193/63940 zu melden.