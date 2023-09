Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zusam­men­stoß bei Aus­fahrt aus Parkplatz

COBURG. 8.000 Euro Sach­scha­den und zwei demo­lier­te Autos sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 18-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger über­sah beim Aus­fah­ren aus dem Park­platz eines Discout-Mark­tes um 17 Uhr in der Rosen­au­er Stra­ße mit sei­nem Sko­da den Audi eines 21-Jäh­ri­gen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher tou­chier­te mit der Fahr­zeug­front die Bei­fah­rer­sei­te des Audi. Die Fahr­zeug­insas­sen der bei dem Unfall betei­lig­ten Autos blie­ben unverletzt.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Kulm­bach / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bre­cher schla­gen drei­mal zu

Kulm­bach. Gleich drei­mal mach­ten sich unbe­kann­te Ein­bre­cher an Wohn­häu­sern im Kulm­ba­cher Nor­den zu schaf­fen. Im Zeit­raum von Mitt­woch­mor­gen bis Don­ners­tag­nach­mit­tag stie­gen sie zwei­mal tat­säch­lich ein. Beim drit­ten Mal schei­ter­ten die Täter.

Alle Tat­or­te lie­gen in Stadt­tei­len nörd­lich der Bun­des­stra­ße 289 in den dor­ti­gen Wohngebieten.

Im Ein­zel­nen:

Burg­haig. In der Stra­ße „Berg­steig“ hebel­ten die Täter ein WC-Fen­ster auf und gelang­ten so ins Inne­re des frei­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­hau­ses. Offen­bar fan­den sie dort nicht, was sie such­ten. Ohne Beu­te ver­lie­ßen sie das Anwe­sen durch die Haus­tü­re wie­der. Tat­zeit­raum: Don­ners­tag, von 10 bis 15 Uhr.

Petz­manns­berg. In der Stra­ße „Am Gar­ten­feld“ hebel­ten die Unbe­kann­ten das Bade­zim­mer­fen­ster auf und stie­gen ein. Im Schlaf­zim­mer durch­wühl­ten sie Schrän­ke und Schub­la­den und stah­len ver­mut­lich ein Schmuck­käst­chen. Der Wert des Die­bes­guts ist bis­lang unklar. Tat­zeit­raum: Don­ners­tag, von 8 bis 15 Uhr.

Pör­bit­sch. Zu guter Letzt ver­such­ten sich die Täter an einem Rei­hen­haus in der Son­nen­lei­te. Hebel­spu­ren an der Ter­ras­sen­tü­re waren das Ergeb­nis. Hier waren die Unbe­kann­ten nicht ins Haus gelangt. Aller­dings bleibt auch hier ein hoher Sach­scha­den zurück. Tat­zeit­raum: Mitt­woch, 9 Uhr bis Don­ners­tag, 16 Uhr.

Auf­grund der ört­li­chen Nähe der Tat­or­te und des ähn­li­chen Tat­zeit­rau­mes ist ein Zusam­men­hang zwi­schen den Ein­brü­chen sehr wahr­schein­lich. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat in den drei Fäl­len die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wenn Sie hilf­rei­che Anga­ben machen kön­nen, mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo.