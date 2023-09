Von Sieg zu Sieg bei Deut­scher Mei­ster­schaft 3D für BC SpvGG Reuth

Ein Name, der in der Welt des Bogen­schie­ßens immer mehr Auf­merk­sam­keit erregt: Peter Trö­ger aus Rüs­sen­bach. Bei der Deut­schen Mei­ster­schaft 3D in Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen trat er mit einer beein­drucken­den Erfolgs­ge­schich­te an, die von Sieg zu Sieg führt und sei­nen Ver­ein BC SpvGG Reuth mit Stolz erfüllt.

Der Rund­kurs mit 24 Zie­len war gespickt mit anspruchs­vol­len 3D-Zie­len, plat­ziert in Ent­fer­nun­gen von 5 bis 45 Metern. Eine ech­te Her­aus­for­de­rung für jeden Bogen­schüt­zen, die sowohl tech­ni­sches Kön­nen als auch nerv­li­che Stär­ke verlangte.

Peter Trö­ger, der bereits die Bezirks­mei­ster­schaft und die Lan­des­mei­ster­schaft für sich ent­schei­den konn­te, stell­te erneut unter Beweis, war­um er zu den besten gehört. Mit beein­drucken­der Beherr­schung und fokus­sier­ter Ent­schlos­sen­heit mei­ster­te er den Kurs. Sei­ne Pfei­le fan­den prä­zi­se die „Kill­zo­ne“ der Zie­le, wäh­rend die Anspan­nung spür­bar war.

Trotz star­ker Kon­kur­renz ließ sich Peter Trö­ger nicht beir­ren. Sein Kön­nen und sein Durch­hal­te­ver­mö­gen beein­druck­ten nicht nur die Zuschau­er, son­dern präg­ten auch den Ver­lauf des Turniers.

Schließ­lich wur­de das Ergeb­nis bekannt gege­ben: Peter Trö­ger aus Rüs­sen­bach hat­te den glän­zen­den 2. Platz bei der Deut­schen Mei­ster­schaft 3D erreicht, eine Errun­gen­schaft, die nicht nur ihn, son­dern auch sei­nen Ver­ein BC SpvGG Reuth mit Stolz erfüllt.

Die­ser Erfolg auf der Deut­schen Mei­ster­schaft 3D ist ein wei­te­rer Höhe­punkt in Peter Trö­gers bemer­kens­wer­ter Sport­kar­rie­re. Als enga­gier­tes Mit­glied von BC SpvGG Reuth hat er gezeigt, dass har­tes Trai­ning und Lei­den­schaft zu außer­ge­wöhn­li­chen Ergeb­nis­sen füh­ren können.

Wir gra­tu­lie­ren herz­lich zu die­sem ein­drucks­vol­len Erfolg und sind gespannt auf wei­te­re Sie­ge, die zwei­fel­los fol­gen wer­den. Peter Trö­ger aus Rüs­sen­bach ist ein Para­de­bei­spiel für den Geist des Sports und zeigt, dass mit Ent­schlos­sen­heit und Hin­ga­be Gro­ßes erreicht wer­den kann.